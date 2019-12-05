親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

曾製作新世紀福音戰士 日本GAINAX社長騙女拍裸照

珍珠港海軍基地槍擊3傷 槍手疑自盡基地一度封鎖

2019-12-05 14:20世界日報 編譯郭宣含╱綜合4日電

珍珠港海軍基地發生槍擊！至少三人受傷，槍手疑自殺。美聯社
珍珠港海軍基地發生槍擊！至少三人受傷，槍手疑自殺。美聯社
分享

夏威夷珍珠港-希卡姆聯合基地(Joint Base Pearl Harbor-Hickam)4日約下午2時30分發生槍擊案，據報造成至少三人受傷，其中兩人重傷；目擊者稱兇嫌穿海軍制服，疑似已自盡，該基地封鎖數小時後已重新開放進出。

當地報導指出，當天2時30分後海軍造船廠2號乾塢(Dry Dock 2)附近出現一名活躍槍手，據報發出多聲槍響；目前無法確認死傷人數。

「夏威夷即時新聞」(Hawaii News Now)引述該基地消息人士報導，至少有三人受傷，數名平民為槍擊案受害者；先前有報導指出兇嫌已「插翅難飛」。

一名當時在甲板上的目擊者告訴夏威夷即時新聞，他聽見很大聲的爆音；「我約略能辨識出那是槍聲，然後我看向窗外，看到有三個人倒地。」他稱槍手穿著海軍制服，「我猜他是水手因為他穿制服……隨後他開槍射向自己。」

另一名目擊者米爾恩(Hannah Milne)表示，基地封鎖時她坐在車內，大約每五至十分鐘就有多輛救護車進來。

當地擴音系統呼籲民眾找地方掩護，海軍基地人員也收到槍擊案警告通知的簡訊。

珍珠港-希卡姆聯合基地在槍擊案發生後一度封鎖，下午4已解除封鎖；一名基地發言人告訴「哥倫比亞廣播公司」(CBS)，目前情況已受到控制，CBS證實至少有兩名傷患送至當地醫院。

珍珠港是海軍關鍵基地之一，發生槍擊案的造船廠位於珍珠港紀念館附近，該紀念館將於7日將舉行珍珠港事件78周年的活動，1941年二次世界大戰時日本海軍選擇12月7日突襲美國。

珍珠港也是美國太平洋艦隊的總部，該港口駐有10艘驅逐艦和15艘潛艇。

海軍槍擊制服

延伸閱讀

珍珠港美軍基地驚傳槍擊案 兩死一傷凶手自盡

夏威夷海軍造船廠爆槍擊 傳數人受傷

珍珠港美軍基地傳槍擊案 至少三傷

麥格塞塞獎得主 日醫師在阿富汗遭槍擊死亡

相關新聞

哪張是真臉 專家教你用蛛絲馬跡破解合成照

2019-12-05 11:12

珍珠港美軍基地驚傳槍擊案 兩死一傷凶手自盡

2019-12-05 12:20

4月前不找工作 美國70萬人恐丟糧食券

2019-12-05 15:21

槍殺非裔少年判無罪 齊默曼7年後反控被害人家屬求償1億

2019-12-05 15:21

拜登提議加徵大企業1兆美元新稅

2019-12-05 14:52

親中友習 彭博淡化中國威脅

2019-12-05 14:19

說要減卻難減！川普任內駐外美軍總數19.8萬減至19.4萬

2019-12-05 12:58

取消川普稅改 拜登提議加徵近1兆美元公司稅

2019-12-05 12:03

川普政府升高食物券領取門檻 70萬人福利沒了

2019-12-05 11:49

愛兒遭捲入川普彈劾案 梅蘭妮亞推特反擊

2019-12-05 10:13

川普考慮中東增兵1.4萬人 參議員質疑「要打地面戰?」

2019-12-05 10:06

川普頻頻逼掏錢 北約軍備預算競賽的真相是…

2019-12-05 10:00

珍珠港美軍基地傳槍擊案 至少三傷

2019-12-05 09:37

治療泌尿道感染 美前總統卡特出院

2019-12-05 09:03

眾院司法委員聽證會 憲法專家：川普犯下可予彈劾罪行

2019-12-05 05:19

眾院情報委員會通過彈劾報告 川普痛批笑話

2019-12-05 02:01

美眾院彈劾報告：川普濫權

2019-12-05 00:28

川普駁斥彈劾報告 批民主黨人作秀

2019-12-04 23:55

美科學家打臉賀建奎 批基因編輯抗愛滋是謊言

2019-12-04 22:26

川普宣布：明年G7峰會 擬在大衛營舉行

2019-12-04 19:02

搭載網路、臉部辨識功能 FBI：小心被智慧電視「駭」了

2019-12-04 17:55

CNN特派員新書透露：梅蘭妮亞與川普分房睡 對伊凡卡很感冒

2019-12-04 17:50

川普修改糧食券 370萬人恐失資格、百萬學童沒免費午餐

2019-12-04 15:39

臉部辨識升級 幫走失寵物回家

2019-12-04 15:39

美國人捐款越來越少 16年來少了2000萬戶

2019-12-04 15:39

美國防恐再升級 機場擬啟用臉部拍照辨識

2019-12-04 15:39

提早領社會安全金 低收入者福利被壓縮

2019-12-04 15:39

兩歲男童為拯救小狗 衝進熊熊火場而喪命

2019-12-04 14:56

又是他！美眾院新疆人權法案唯一反對票

2019-12-04 14:47

美司法系統種族差異縮小 但黑人仍較白人易被關

2019-12-04 14:17

川普捨自家莊園 明年G7擬在大衛營

2019-12-04 14:16

淫魔受害女 稱遭安德魯王子性侵3次

2019-12-04 13:42
看更多

熱門文章

澳工會報告：8名台灣女遇惡雇主 性交才准增工時付租

2019-12-05 10:08

哭了！新郎單膝下跪 請求新娘女兒將單親母交給他

2019-12-04 18:21

什麼原因讓Google改朝換代？Google創辦人突然辭任CEO

2019-12-05 08:45

誤認9歲兒是野兔 父親狩獵將他當場擊斃

2019-12-04 20:05

畫面曝光…英法加領袖聊是非 背後嘲笑川普

2019-12-05 00:08

川普為何把美中貿易協議拖過大選？ 專家：避受嚴格檢視

2019-12-05 00:36

再稱金正恩為火箭人 川普：必要時會對北韓動武

2019-12-04 19:49

不甘背後遭調侃 川普痛罵杜魯多是雙面人

2019-12-04 21:48

彭博：美中談判將達共識 協議有望在15日前完成

2019-12-05 00:17

一蹲低就走光…日航空姐防偷拍 明年制服改穿褲裝

2019-12-05 12:35

麥格塞塞獎得主 日醫師在阿富汗遭槍擊死亡

2019-12-04 16:07

「又」傳貿易協議在望 美股中止連三跌

2019-12-05 05:52

比馬鈴薯營養又美味 這個「變色龍食品」成新寵

2019-12-04 17:55

CNN特派員新書透露：梅蘭妮亞與川普分房睡 對伊凡卡很感冒

2019-12-04 17:50

影／「抱歉無法保護你，日本對不起」阿富汗追悼中村哲

2019-12-05 12:19

陸留學生撒錢徵女友 條件一看慘遭網友吐槽

2019-12-04 18:10

大罷工登場 法國國鐵：90%高鐵列車將停駛

2019-12-05 02:16

曾製作新世紀福音戰士 日本GAINAX社長騙女拍裸照

2019-12-05 13:44

川普頻頻逼掏錢 北約軍備預算競賽的真相是…

2019-12-05 10:00

變性者控美容院拒「幫生殖器上蠟」 反遭法院揭「真面目」開罰

2019-12-04 17:08

彭博：美中仍朝接近達成貿易協議邁進 道瓊期指漲百點

2019-12-04 17:37

懲罰女兒接手她IG！ 爸曬「另類自拍」反成網紅

2019-12-04 16:23

黑人男星PO照因「內建大鵰」遭下架 怒控IG歧視

2019-12-05 10:48

貓咪趴9個月大女嬰臉上 母忙家事後驚見幼女窒息亡

2019-12-04 18:02

「彭博50」名單出爐 台南女兒蘇姿丰入選 唐鳳明年有望

2019-12-05 11:10

美科學家打臉賀建奎 批基因編輯抗愛滋是謊言

2019-12-04 22:26

北極熊身上遭塗T-34字樣 俄國學者稱不至於餓死

2019-12-04 19:33

日本仁醫中村哲 在阿富汗遭伏擊身亡

2019-12-05 00:18

美中貿易協議再現樂觀跡象 美股反彈 道瓊上漲147點

2019-12-05 07:07

沒察覺被拍 杜魯多、馬克宏、強生私下調侃川普全都錄

2019-12-04 16:49

哪張是真臉 專家教你用蛛絲馬跡破解合成照

2019-12-05 11:12

「有吃的我才上學」！紐時直擊21世紀社會主義大崩壞

2019-12-05 11:08

美要拉「矽幕」 陸企忙囤晶片

2019-12-05 00:16

眾院司法委員聽證會 憲法專家：川普犯下可予彈劾罪行

2019-12-05 05:19

影／北約峰會聊是非 杜魯多強生馬克宏一起揶揄川普？

2019-12-04 17:23

拜零件價格下跌所賜 雙面太陽能板料將成業界新標準

2019-12-04 18:23

美眾院彈劾報告：川普濫權

2019-12-05 00:28

德國人太愛存錢 隱憂浮現

2019-12-05 00:20

為阿富汗鞠躬盡瘁 日本仁醫中村哲獲頒榮譽公民

2019-12-04 22:29

車市寒冬 車廠要裁8萬人

2019-12-05 00:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top