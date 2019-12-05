珍珠港海軍基地槍擊3傷 槍手疑自盡基地一度封鎖

珍珠港海軍基地發生槍擊！至少三人受傷，槍手疑自殺。美聯社 分享 facebook

夏威夷珍珠港-希卡姆聯合基地(Joint Base Pearl Harbor-Hickam)4日約下午2時30分發生槍擊案，據報造成至少三人受傷，其中兩人重傷；目擊者稱兇嫌穿海軍制服，疑似已自盡，該基地封鎖數小時後已重新開放進出。

當地報導指出，當天2時30分後海軍造船廠2號乾塢(Dry Dock 2)附近出現一名活躍槍手，據報發出多聲槍響；目前無法確認死傷人數。

「夏威夷即時新聞」(Hawaii News Now)引述該基地消息人士報導，至少有三人受傷，數名平民為槍擊案受害者；先前有報導指出兇嫌已「插翅難飛」。

一名當時在甲板上的目擊者告訴夏威夷即時新聞，他聽見很大聲的爆音；「我約略能辨識出那是槍聲，然後我看向窗外，看到有三個人倒地。」他稱槍手穿著海軍制服，「我猜他是水手因為他穿制服……隨後他開槍射向自己。」

另一名目擊者米爾恩(Hannah Milne)表示，基地封鎖時她坐在車內，大約每五至十分鐘就有多輛救護車進來。

當地擴音系統呼籲民眾找地方掩護，海軍基地人員也收到槍擊案警告通知的簡訊。

珍珠港-希卡姆聯合基地在槍擊案發生後一度封鎖，下午4已解除封鎖；一名基地發言人告訴「哥倫比亞廣播公司」(CBS)，目前情況已受到控制，CBS證實至少有兩名傷患送至當地醫院。

珍珠港是海軍關鍵基地之一，發生槍擊案的造船廠位於珍珠港紀念館附近，該紀念館將於7日將舉行珍珠港事件78周年的活動，1941年二次世界大戰時日本海軍選擇12月7日突襲美國。

珍珠港也是美國太平洋艦隊的總部，該港口駐有10艘驅逐艦和15艘潛艇。