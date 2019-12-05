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取消川普稅改 拜登提議加徵近1兆美元公司稅

2019-12-05 12:03聯合報 編譯季晶晶／即時報導

美國民主黨總統候選人拜登提議加徵將近一兆美元公司稅。美聯社
美國民主黨總統候選人拜登提議加徵將近一兆美元公司稅。美聯社
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華爾街日報報導，美國民主黨總統候選人拜登4日提議，加徵將近一兆美元（約台幣30兆7000億元）的公司稅，以便為他在健保、氣候變遷、基礎建設和教育領域提出的政見籌措財源。

拜登新稅首先將針對亞馬遜之類的大企業，這些公司的財報多年來都顯示獲利但卻幾乎不繳稅；其次，對於總部設在美國的跨國企業，海外收入的最低稅率將增加一倍。

在此之前，拜登談稅收的時候，大多侷限在取消2017年的共和黨減稅措施，並尋求推動歐巴馬時期無法通過國會的政策。

拜登先前就曾呼籲加稅，包括公司稅由21%增至28%、所有人死亡時未實現的資本利得要課稅，以及個人最高稅率由37%增至39.6%；新提議將再增加政府稅收。

猛然一聽，覺得拜登提新稅恐怕很難討好選民，但比起同在爭取民主黨總統候選人提名的主要對手，拜登的稅務計畫已經溫和許多。參議員華倫和桑德斯提議，對超富階級課徵財富稅，這兩人和南灣市長布塔朱吉也都支持公司稅重新調升到35%。

拜登計畫對於淨利超過1000萬美元、聯邦稅和海外繳稅卻未達15%的公司課最低稅負。拜登選戰陣營估計，這會影響到大約300家公司，10年可籌得4000億美元。

美國2017年稅改打破企業匯回款項和繳稅之間的連結，對海外收稅課以新的10.5%的最低稅負。美國公司若受惠於較低的外國稅率，須每年補繳其間差額繳給財政部。

拜登將上述稅率增加一倍到21%，估可多籌得3000億美元，將有更多美企繳交最低稅負。這項提議同等對待國內外營收，可減少美企將利潤推到境外的誘因。

拜登也打算對幫助企業逃稅的國家實施制裁，估可再多籌2000億美元。

拜登民主黨氣候變遷

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