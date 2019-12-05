哪張是真臉 專家教你用蛛絲馬跡破解合成照

你猜得出來左右哪張圖片是真的嗎？圖擷自 哪張是真臉（Which Face is Real?）網站 分享 facebook 兩位美國華盛頓大學的教授設立了名為「哪張是真臉」的網站，利用對照組的相片，邀請民眾判讀真人照與合成照的差別，以此提高對假身分的警戒心。

「在網路面前，沒人知道你是狗」，這是1993年紐約客雜誌卡通畫家史丹納（Peter Steiner）說過的話，26年後的今天，網路上的陌生人可以是任何地方的任何人。秀出一組對比照片，猜到哪張是真的人臉照片，哪張是「StyleGan」技術產生的假造照片。

今年2月總部位在矽谷的科技公司輝達（Nvidia），推出新的人臉繪圖軟體StyleGAN，優化2017年生成對抗網路（GAN）的演算法，新的科技能產生更優質的圖片。

設立「哪張是真臉」（Which Face is Real?）網站的華盛頓大學教授威斯特（Jevin West）與柏格斯川（Carl Bergstrom）強調：「電腦是好東西，但人類的視覺處理系統更好，如果你知道怎麼做分辨。」

根據網站說明，判別照片真偽的幾個細微關鍵包括，水漬、眼鏡、頭髮，以及「對不對稱」等。

以StyleGAN技術運算產生的圖片，有時會有一種老照片滴到水漬的感覺，模糊水漬的位置多落在頭髮和背景；若背景看起來像是損毀、折過的照片，多半是合成照。

說明也提到，目前的技術還無法產生「真實的眼鏡」，最常見的蛛絲馬跡是「不對稱」，仔細看鏡框的結構，合成照片有時會出現左右鏡框造型不同、歪掉或被擠壓的顯影。

不對稱的狀況也發生在牙齒，奇怪的形狀，還可能出現「三顆」門牙。

髮絲不連接的現象、或者像被刀子直直在頭髮塗抹一層厚重顏料，還有頭髮周遭出現奇怪的光環等，都是破綻。

這個網站在今年2月推出，是位於西雅圖的華盛頓大學打擊假訊息的重要研究，兩位學者表示，人們對於「用戶名稱和網路訊息」已保持戒心，但是對相片的警覺心還不夠，「照片應該就是某個人」的假設要打個問號。

他們相信電腦的軟硬體技術會愈來愈好，目的是讓大眾對於假身分提高警覺，學會對造假的軌跡保持戒心。