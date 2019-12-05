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川普考慮中東增兵1.4萬人 參議員質疑「要打地面戰?」

2019-12-05 10:06聯合報 編譯季晶晶／即時報導

美國傳出考慮增兵至中東地區。美聯社
美國傳出考慮增兵至中東地區。美聯社
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華爾街日報引述未具名美國官員報導，為對抗來自伊朗的威脅，美國正考慮加派1萬4000名美軍中東，還可能增援「數十艘」軍艦以及其他軍事設備。美國總統川普可望最快這個月對新的部署做出決定。

在此之前，中東海域發生連串油輪遇襲事件，沙烏地阿拉伯石油生產設施9月遭到無人機和火箭攻擊，幕後元凶都指向伊朗。

明年即將面臨大選的川普，一直想要自海外撤軍並避免新的衝突。但官員說，在伊朗問題上--部分是應以色列的請求--川普相信有必要抗衡幕僚所說的德黑蘭威脅。

美國增加部署，可嚇阻伊朗因美國加強施壓祭出更多制裁而採取報復。然而，部分官員擔心，增加更多軍事資源到中東，可能挑起另一次攻擊事件，或讓該地區邁向危險和無法預測的衝突。

若增兵1萬4000人，駐中東美軍人數將從5月以來的大約1萬4000人增加一倍。美國情報分析人員5月辨認出，有來自伊朗的威脅，而美國中央司令部（CENTCOM）司令麥肯錫（Frank McKenzie）要求增派船艦、火箭防禦發射平台和部隊。

整體來說，目前有大約六到八萬美軍派駐在中東和阿富汗，視區域船艦數量和地面部隊輪調而定。

五角大廈資深政策官員魯德（John Rood）4日暗示，可能擴大部署，以對抗伊朗。魯德說，還沒做成增援的決定，但情況變化多端。他說：「嚇阻是動態多變的，我們的回應也會變。」

共和黨籍的密蘇里州參議員霍利（Josh Hawley）4日推文質疑臨時部署計畫。他說：「明天，我想在參院軍事委員會聽到，五角大廈為什麼今年派出1萬4000人後，又傳出要加派1萬4000人到中東。五角大廈準備打地面戰爭嗎？」

去年，川普下令自敘利亞東北部撤軍2000人，但最後同意留下半數對抗伊斯蘭國（IS）戰士並支持庫德族盟軍，加上大約200人在敘北，對抗伊朗支持的部隊。今年，他再度下令自敘利亞撤走剩下的1000名美軍，然後又再同意留下約半數，協助防衛庫德族控制的油田。

官員指出，沒有外交折衝，美國沒有太多方法可以降低與伊朗之間的緊張關係，所以，什麼時候或如何才能減少駐軍，並不明朗。

美國傳出考慮增兵至中東地區。美聯社
美國傳出考慮增兵至中東地區。美聯社
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伊朗中東美軍

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