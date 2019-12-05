庫存下降和減產前景助油價飆漲 貿易樂觀情緒打壓金價

油價周三飆升逾3%，因美國庫存下降，且市場預期石油輸出國組織和盟友（OPEC+）將延長甚至擴大減產協議；美中貿易協議的樂觀消息，也激勵油價攀升，但引發金價小跌。

布蘭特原油期貨上漲2.18美元或3.6%，結算價報每桶63美元。西德州原油期貨上漲2.33美元或4.2%，結算價報每桶58.43美元。

OPEC成員國將於周四舉行會議，OPEC+將於周五舉行會議，屆時可能同意進一步削減原油產量。美國能源資訊署（EIA）周三表示，截至11月29日止的一周，美國原油庫存減少490萬桶，降幅遠高於預期。

市場普遍預期OPE+將延長現行的減產協議，但是否會進一步擴大減產規模，分析師仍有疑慮

金價周三下跌，美國總統川普表示，與中國的貿易談判進展非常順利，提振風險偏好；鈀金供給持續吃緊，周三再創新高。

黃金現貨下跌0.2%，報每英兩1,473.84美元。美國黃金期貨收跌0.3%，結算價報每英兩1,480.20美元。

川普周二表示，可能延至2020年11月大選後再與中國大陸達成貿易協議，這項說法引發股市賣壓，金價走高。U.S. Global Investors首席交易員Michael Matousek表示，川普周三的最新說法，讓金價回吐漲幅。

鈀金連續第九個交易日上漲，因供給持續吃緊，盤中一度觸及每英兩1,873.50美元紀錄高點，收漲0.7% ，報每英兩1,868.66美元。

今年以來，鈀金累計上漲近48%。