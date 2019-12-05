川普談話激勵美中貿易樂觀情緒 美元、日圓、瑞郎下跌

美元及避險貨幣日圓、瑞郎周三下跌，因美國總統川普對美中貿易的談話激勵市場樂觀情緒，提振投資人的風險意願。

DXY美元指數下跌0.1%，至97.648。

貿易不確定性一度令避險貨幣走高，日圓兌美元一度觸及兩周高點，瑞郎觸及四周高點；但川普表示，與中國的貿易談判進展非常順利，緩解投資人疑慮，日圓和瑞郎轉跌。

美元兌日圓漲0.2%，報108.90日圓，美元兌瑞郎上漲0.2%，報0.9895瑞郎。

英鎊兌美元上漲0.7%，至1.3090美元，因市場對英國在大選後陷入「懸峙國會」窘境的疑慮降溫。

富國駐紐約外匯策略師Brendan McKenna表示：「美中貿易協議的消息樂觀，這可能就是日圓、美元和瑞郎等避險貨幣走貶的原因，新興市場貨幣則走高。」

投資人也密切關注美國經濟數據，周三公布的美國民間就業數據不如預期， 且服務業報告疲軟，加劇市場對經濟成長放緩的疑慮。

數據顯示11月美國服務業放緩，美國供給管理協會（ISM）11月 非製造業指數降至53.9，低於10月時的54.7。

Brendan McKenna表示：「美國經濟正在放緩，但放緩的程度是否足以讓聯準會（Fed）再次降息，目前言之過早。」

他表示，Fed可能採取觀望的態度，觀察最近採取的措施是否影響到實質經濟。一些分析師認為，如果美國經濟數據繼續低迷，Fed可能重新考慮暫停降息的立場。