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川普宣布：明年G7峰會 擬在大衛營舉行

2019-12-04 19:02世界日報 編譯樊蕙／綜合3日電

川普總統3日說，明年打算在大衛營(Camp David)舉行年度七大工業國集團(G7)領袖年度峰會。

川普在英國倫敦參加北大西洋公約組織 (NATO)70周年紀念活動期間，與加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)進行雙邊會談時宣布這項計畫。

「峰會將在大衛營舉行，那個地方大家都喜歡。」川普對記者說，他打算「為大衛營做特殊準備。」

大衛營位於馬里蘭州，距離白宮約65哩；川普說：「大衛營就在附近；我們會給媒體很多機會，你們會有很多機會報導。」

G7年度峰會由全球前幾大工業化經濟體：美國、義大利、日本、法國、英國、加拿大、以及德國領袖參加；最近一次是今年8月在法國西南部度假城市比亞里茲(Biarritz)舉行。

前總統歐巴馬(Barack Obama)曾於2012年在大衛營舉辦當時的八大工業國集團(G8)峰會，後來俄羅斯於2014年因併吞克里米亞而被屏除在G8之外，八大工業國集團也成為七大工業國集團。

今年10月，川普曾宣布將在自己擁有的佛羅里達州邁阿密「川普全國都瑞爾邁阿密高爾夫俱樂部」(The Trump National Doral Miami Golf Club)舉辦該峰會，卻因為外界強烈質疑他利用國家外交謀取私人利益，在48小時之內取消。

川普10月推文：「我們將立即開始另覓場地，包括大衛營也將列入考慮。」

但當時白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)已排除大衛營這個選項。

「我聽說在那裡參加過峰會的人都不喜歡該地，認為那不是舉行G7峰會的好地方。」穆瓦尼當時說：「大衛營地方太小，位置也太偏遠；據我所知，媒體也不喜歡那裡，因為他們必須花一個小時車程才能抵達。」

2020年G7峰會將於6月10至12日召開；不到五個月之後，就是川普爭取連任的美國總統大選。

川普G7法國

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