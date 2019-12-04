CNN特派員新書透露：梅蘭妮亞與川普分房睡 對伊凡卡很感冒

美國第一夫人梅蘭妮亞跟總統夫婿川普在白宮不但分房睡還分樓層！？梅蘭妮亞對於繼女伊凡卡頻頻以總統特別顧問身分出國與官員開會，更是相當不以為然。

美國有線電視新聞網CNN特派員Kate Bennett撰寫的未授權傳記Free, MelaniaThe Unauthorized Biography（自由，梅蘭妮亞的未授權傳記，暫譯）披露上述內容。新書透露，川普睡白宮2樓的主臥房，梅蘭妮亞則睡3樓，前任總統歐巴馬的岳母以前也睡3樓。

白宮發言人葛理珊（Stephanie Grisham）批評內容不實，利用第一家庭牟利。但葛理珊曾接受作者訪問，川普辦公室也曾協助該書寫作。