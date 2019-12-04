搭載網路、臉部辨識功能 FBI：小心被智慧電視「駭」了

聯邦調查局(FBI)警告，消費者在「黑色星期五」(Black Friday)或「網購星期一」(Cyber Monday)大買特買，不僅傷荷包，還讓網路罪犯有機會窺探使用者的隱私。

FBI在購物季警告大眾，搭載網路和臉部辨識功能的「智慧電視」可能容易遭駭客入侵。

這類智慧產品不僅讓電視製造商和應用程式開發商有機會窺探顧客，惡意網路犯罪人更可能掌控未經審查的智慧電視，危害未查覺的用戶。

網路安全專家、英國情報機構「政府通訊總部」(GCHQ)前職員泰特(Matt Tait)說：「下一代的智慧電視和裝置透過複雜的軟體、網路連線運作，通常有麥克風等整合感應器；這些特色讓裝置得以連網、聲控，但也容易遭駭客入侵。」

FBI警告，「在低風險的層面，(有心人士)可以改變頻道、調整音量、給孩子看不妥的影片；最遭的情況是，他們可以擅自打開臥房電視攝影機和麥克風，靜靜的透過網路窺探使用者。」

為了防範可能的入侵行為，FBI建議智慧電視所有者了解電視的安全設定(Google搜尋得到)，改變製造商預設的密碼，並了解如何開關麥克風和攝影機。

如果特定型號的智慧電視無法解除攝影機的功能，FBI建議可以在鏡頭前貼上黑色膠帶，以防遭偷窺。

泰特警告，及時更新智慧電視製造商釋出的軟體更新，極其重要。

泰特說：「總而言之，顧客定期更新軟體就不用太擔心，但對於特別害怕的人而言，最好不要購買新穎的『智慧』產品，而最簡單的方式，就是拔掉網路接頭。」