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台積電變「高調」了！股價漲50％ 管理層的思維有哪些改變？

提早領社會安全金 低收入者福利被壓縮

2019-12-04 15:39世界日報 記者胡玉立╱綜合報導

最新報告指出，理當用來照顧社會上最不幸窮人的社會安全金(Social Security)制度，正向高薪者傾斜；波士頓學院退休研究中心發布的報告指出，社安制度對提早開始領取社安金的低收入者不利；有能力承受延遲領取社安金的較高收入者，比迫切需要金錢的窮人更長壽，領取福利時間更久，窮人獲得福利照顧的空間相對受到擠壓。

報告共同作者陳安琪(Anqi Chen)表示，「低收入者理當從社安制度中獲得更多收益。但那些無法等到正式退休才領取社安金的人，正受到懲罰。」選擇在完全退休年齡前開始領取社安金的老人，每月所獲金額比應得的少，被迫提早離開體力勞動工作、尋求社安金障支持退休生活的低收入老年人，正受到傷害。

這項研究細述美國人口更長壽，如何擾亂了數十年前開始的社安金計算方法；此方法決定國人在完全退休年齡時可獲得的福利金額以及申請社安金早晚有何調整。研究顯示，較晚開始領社安金的老年人，通常身體健康、在60年代從事白領工作，可獲得數十年社安金福利。

社安制度是在羅斯福總統於1930年執政時引進。塔夫茨醫療計畫(Tufts Health Plan)已退休總裁羅斯福(Jim Roosevelt)是已故羅斯福總統孫子，曾任社安局退休政策副局長；他表示：「社安金制度不再那麼進步了。它沒有像預期般照顧中低收入者，有必要更新才行。」

他也提到社安制度的供款上限問題。2019年收入逾13萬2900元者(約占6.2％勞工)更高收入毋需供款社安基金。1980年代該制度推出時，僅排除10％收入。由於收入不均加劇，如今排除收入份額增至18％；在利率降至最低點之際，社安基金賴以維繫的資金因此變得更少。

華府社安金有效組織(Social Security Works)支持民主黨議員和總統候選人提出的增加福利和取消供款上限提議。該組織總裁南希·奧特曼(Nancy Altman)表示，「社安制度必須擴大，此制度對低收入者極為重要，這可能是他們退休後唯一的收入來源。」

老年人

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