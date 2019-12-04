美國人捐款越來越少 16年來少了2000萬戶

研究顯示，16年來，慈善捐款的家庭少了2000萬個。圖為一名男子捐錢給救世軍。 法新社 分享 facebook 越來越少美國人捐款給慈善機構，和錢不一定有關係，但多少和他們的宗教信仰有關。

印第安納州前衛慈善學院最近發布一項報告，說2000年，66%的美國人有慈善捐款，這個比例，到2016年，降為53%。2010年是降幅最大的一年，2016以後仍持續下降。

這代表16年來，捐款做慈善的家庭少了2000萬個。

這數據是根據密西根大學收入動態研究小組每兩年追蹤調查9000戶所得的資料分析而來；報告撰寫人之一，印大該院副院長歐西里(Una Osili)說，慈善捐款人數降低，和國民宗教信仰熱度降低有關。

貝勒大學(Baylor University)研究人員說，宗教信仰越堅定的人越可能慈善捐款，而自稱無神論者、不可知論者或「啥都不信」的人的比例，根據丕優研究中心的調查，如今高達26%，比2009年17%增加了幾乎雙位數。

這個華府「事實智庫」同時指出，全美國自稱是基督徒的人佔總人口65%，比2009年少了12%。

宗教團體向來是收到最多慈善捐款的機構，2018年仍佔總慈善捐款的29%，但這是64年來首次低於30%。

天主教雜誌America民調發現，幾乎一半天主教徒--47%--因為教會發生性侵醜聞，減少捐款給教會。

印大研究另外發現，家長學歷高中以下、年收入5萬以下、或家庭總資產不足5萬的家庭，在2008年經濟不景氣以後，捐款數額(佔總收入比例)大為下降。

報告作者說，這表示，不是每個美國人都已經從經濟退縮中恢復了過來。

作者群說，千禧年世代和其他世代比起來，捐款人數或數額最少，「可能因為，很不幸，他們進入職場的時候，恰逢1930年代經濟大蕭條以來最嚴重的經濟不景氣。」