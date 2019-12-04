美國防恐再升級 機場擬啟用臉部拍照辨識
國土安全部(Department of Homeland Security，DHS)擬於明年7月公布提案，要求所有出入境旅客，包括美國公民在內，皆需在機場接受拍照進行臉部辨識。
DHS自2016年起即在全美數個機場與幾家航空公司測試臉部辨識，該科技利用聯邦運輸安全局(TSA)檢查站拍到的照片，針對外國籍旅客進行臉部辨識；聯邦法律規定DHS使用生物特徵辨識檢查檢查外國籍旅客，政府官員稱其能幫助指認恐攻嫌犯。
今年稍早，新聞網站「BuzzFeed」取得的資料顯示，DHS打算在2021年前，將臉部辨識系統應用在全美20大機場。
目前的法規允許美國公民豁免接受生物特徵辨識檢查；但根據聯邦監察機構2017年的審計，很少美國公民行使該豁免權，每架航班幾乎只有一個。
公共慈善機構「Identity Project」引述公文報導，DHS計畫擴大目前的臉部辨識政策。
麻州參議員馬基(Ed Markey)3日揚言將援引法案擋下該計畫，保護民眾不要被迫接受臉部辨識。
美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)也表態譴責該計畫；ACLU政策分析師史坦利(Jay Stanley)說，DHS所屬聯邦海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)今年夏天剛發生外包商遭駭客攻擊、危及旅客照片與車牌資料的事件，顯示DHS存在資安疑慮。
史坦利發表聲明稱：「政府一再向民眾與國會議員保證，美國公民旅行時不需接受這種擾人的科技監視；這項新消息顯示，政府將違背本來就不夠充分的承諾。」
史坦利說，美國憲法賦予公民旅行權，不應以「上繳侵入性生物特徵掃描」為行使該權力的前提。
DHS政策與規劃主任哈汀(Michael Hardin)向有線電視新聞網(CNN)透露，該法案「已進入最終審查階段」，準備進入公共評論期。
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