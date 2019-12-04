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美國防恐再升級 機場擬啟用臉部拍照辨識

2019-12-04 15:39世界日報 編譯樊蕙╱綜合3日電

國土安全部擬要求所有出入境旅客，包括美國公民在內，皆需在機場接受拍照進行臉部辨識...
國土安全部擬要求所有出入境旅客，包括美國公民在內，皆需在機場接受拍照進行臉部辨識。圖為一名前往丹麥的旅客在維吉尼亞州杜勒斯國際機場接受顏面辨識。 法新社
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國土安全部(Department of Homeland Security，DHS)擬於明年7月公布提案，要求所有出入境旅客，包括美國公民在內，皆需在機場接受拍照進行臉部辨識。

DHS自2016年起即在全美數個機場與幾家航空公司測試臉部辨識，該科技利用聯邦運輸安全局(TSA)檢查站拍到的照片，針對外國籍旅客進行臉部辨識；聯邦法律規定DHS使用生物特徵辨識檢查檢查外國籍旅客，政府官員稱其能幫助指認恐攻嫌犯。

今年稍早，新聞網站「BuzzFeed」取得的資料顯示，DHS打算在2021年前，將臉部辨識系統應用在全美20大機場。

目前的法規允許美國公民豁免接受生物特徵辨識檢查；但根據聯邦監察機構2017年的審計，很少美國公民行使該豁免權，每架航班幾乎只有一個。

公共慈善機構「Identity Project」引述公文報導，DHS計畫擴大目前的臉部辨識政策。

麻州參議員馬基(Ed Markey)3日揚言將援引法案擋下該計畫，保護民眾不要被迫接受臉部辨識。

美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)也表態譴責該計畫；ACLU政策分析師史坦利(Jay Stanley)說，DHS所屬聯邦海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)今年夏天剛發生外包商遭駭客攻擊、危及旅客照片與車牌資料的事件，顯示DHS存在資安疑慮。

史坦利發表聲明稱：「政府一再向民眾與國會議員保證，美國公民旅行時不需接受這種擾人的科技監視；這項新消息顯示，政府將違背本來就不夠充分的承諾。」

史坦利說，美國憲法賦予公民旅行權，不應以「上繳侵入性生物特徵掃描」為行使該權力的前提。

DHS政策與規劃主任哈汀(Michael Hardin)向有線電視新聞網(CNN)透露，該法案「已進入最終審查階段」，準備進入公共評論期。

美國公民機場

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