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川普修改糧食券 370萬人恐失資格、百萬學童沒免費午餐

2019-12-04 15:39世界日報 記者胡玉立╱綜合報導

最新研究指稱，川普政府擬議修改糧食券，可能讓370萬低收入國人喪失糧食券福利。圖...
最新研究指稱，川普政府擬議修改糧食券，可能讓370萬低收入國人喪失糧食券福利。圖為民眾抗議削減糧食券。 法新社
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城市研究所(Urban Institute)最新研究指稱，川普政府擬議修改的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，簡稱SNAP，糧食券)，可能讓370萬低收入國人喪失糧食券福利，另有數百萬人福利將因此被削減。

分析指出，若該計畫去年實施，平均每月領取糧食券人數將減少370萬人，約佔9.4％；計畫支付津貼將減少42億元；受益該計畫的平均家庭數量將下降至少15％，對包括加州、賓州、密西根州、華盛頓州和威斯康辛州等全國12個州和哥倫比亞特區的打擊特別嚴重；至於下降幅度最大的是內華達州和哥倫比亞特區，分別為22％和24％。

研究估計，將有220萬個家庭失去領取糧食券資格，這些家庭原本每月領到平均127元津貼。

撰寫報告的城市研究所資深研究員勞拉·惠頓(Laura Wheaton)表示，「最有可能喪失資格的家庭是沒有小孩、長者或殘疾成員的家庭。約四分之一這樣的家庭將失去資格。」研究並指出，有近100萬名學童將無法獲得免費午餐；此估計符合政府其他統計數據。

農業部指出，全國有近4000萬人領取糧食券，SNAP與其他糧食援助計畫在2018財政會計年度佔政府開支680億元。川普政府試圖改變國人獲得糧食券方式，農業部過去一年提出了三項改變建議，包括從嚴規範取得糧食券者的工作要求、限制各州在已獲得聯邦援助情況下自動將家庭納入計畫的權限、設定水電瓦斯費補貼扣除額上限。

批評者抨擊改革提議將使低收入者和窮人更難負擔全家糧食，但農業部長普度(Sonny Perdue)去年12月辯護表示，政府想幫助人民自立自強，「從未打算讓『領取糧食券』成為人民生活之道川普政府旨讓全體國人更富足，這包括幫助人們擺脫貧困、走向自給自足生活。」

據預算政策優先中心(Center for Budget and Policy Priorities)數據顯示，去年接受糧食券者平均收到每月約127元或每天約4.17元的買糧食費。人們依己身需求提領津貼，收入較低者會從SNAP計畫獲更多援助；逾三分之二受益者是有小孩的家庭。

川普哥倫比亞華盛頓

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