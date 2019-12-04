臉部辨識升級 幫走失寵物回家

德州的布蘭諾市和應用程式Finding Rover合作，只要將狗的照片和其他資訊上傳到臉部辨識系統，未來若愛犬失蹤，Finding Rover可以自動和流浪動物收容所的系統做比對，幫助你找回狗。 取自推特 分享 facebook 近日許多人將寵物視為最忠實的夥伴，過去當街坊鄰居有人的寵物失蹤時，大街小巷內總會貼滿失蹤公告，然而隨著科技日新月異，最新的「臉部辨識」技術已經成為尋找「物」的最佳幫手。

德州的布蘭諾市(Plano)和應用程式Finding Rover合作，提供自家的臉部辨識系統給布蘭諾市居民作為寵物登記，主人只要將物的照片和其他資訊上傳到系統，未來若物失蹤了，Finding Rover可以自動和流浪動物收容所的系統做比對，幫助你找回物。

布蘭諾市的動物服務部主管坎特雷(Jamey Cantrel)說：「我們一直努力在更新系統，盡可能的幫助走失的寵物回家，也希望能幫流浪動物找到新歸宿。」

Finding Rover創辦人保羅曼諾(John Polimeno)有天和妻子在咖啡廳外，看到一則協尋寵物的公告時不禁開始思考，現今的人臉辨識技術是否也能同樣應用在寵物身上。

Finding Rover營運執行長馬雷洛(Mark Marrello)說：「當時保羅曼諾只是開玩笑，沒想到他太太卻開始鼓勵他開發這套系統」，後來保羅曼諾和猶他大學(University of Utah)的研究員就開始合作研發。

Finding Rover的手機軟體在2014正式上線，主要是幫助人們找尋失蹤的狗，流浪動物收容所很快就連絡他們討論合作事宜，在2017年又增加尋找失蹤貓咪的服務。

目前Finding Rover除了和布蘭諾市的動物服務部配合，線上已經有超過600家動物收容所登記在系統內，官方表示民眾登記寵物和下載手機軟體都是免費的。