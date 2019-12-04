兩歲男童為拯救小狗 衝進熊熊火場而喪命

兩歲男童洛基為拯救小狗衝進火場卻喪命，爸爸在臉書心碎表示，「我們會在更好的地方相遇。」圖擷自 Facebook 分享 facebook

日前美國阿肯色州一幢民宅發生大火，一名兩歲男童回到火場拯救自己的小狗，但最後該男孩與小狗皆在火場中喪命，事後男孩爸爸在臉書上悼念兒子，更在文章中心碎表示，「任何人都不應將自己的孩子視為理所當然，要珍惜與他們在一起的每一刻」。

綜合媒體報導，近日美國阿肯色州一棟房屋發生火災，當時爸爸庫爾提斯（Kurtis Sharp）和媽媽凱特琳（Caitlin）成功逃離火場，並在尋求幫助把火勢撲滅的同時卻發現找不到自己兩歲的兒子洛基（Loki Nicholi Sharp）。

救災的消防隊長克里普斯（Vester Cripps）表示，在現場混亂的情況下，洛基的父母沒有發現自己的兒子逃出火場後，又再次進入燃燒的家中，試圖拯救他的小狗，但大火將他困在家中，使他無法脫身，最後消防員在屋內發現洛基與小狗的遺體。克里普斯也提到，火災是電器故障所引起。

事後洛基的親戚為他們一家舉辦募款活動，以幫忙支付洛基喪葬費用和資助他們購買新房，親戚們也表示，「他們不僅失去了財產，而且失去了一個珍貴的孩子」，更提到，在這個非常艱難的時期，希望他們一家不需要為錢而擔心。

事後洛基的爸爸在臉書悼念兒子，並在貼文當中難過的表示，「你這麼快就離開，這讓我們非常心碎」他更說，「任何人都不應將自己的孩子視為理所當然，要珍惜與他們在一起的每一刻，我們愛你洛基，我們會在更好的地方相遇」。