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又是他！投唯一反對

2019-12-04 14:47聯合晚報 取自臉書

又是他！投唯一反對美國國會眾議院3日通過「維吾爾人權政策法案」，投下唯一反對...
又是他！投唯一反對美國國會眾議院3日通過「維吾爾人權政策法案」，投下唯一反對票的為共和黨眾議員馬西。眾議院11月20日通過「香港人權與民主法案」時，馬西也獨排眾議投反對票。他認為，美國無權干涉其他國家內政。 圖／取自臉書
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美國國會眾議院3日通過「維吾爾人權政策法案」，投下唯一反對票的為共和黨眾議員馬西。

眾議院11月20日通過「香港人權與民主法案」時，馬西也獨排眾議投反對票。他認為，美國無權干涉其他國家內政。

香港人權與民主法案共和黨維吾爾

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