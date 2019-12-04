相關新聞
又是他！美眾院新疆人權法案唯一反對票2019-12-04 11:17
兩歲男童為拯救小狗 衝進熊熊火場而喪命2019-12-04 14:56
淫魔受害女 稱遭安德魯王子性侵3次2019-12-04 13:42
美司法系統種族差異縮小 但黑人仍較白人易被關2019-12-04 14:17
川普捨自家莊園 明年G7擬在大衛營2019-12-04 14:16
川普緊咬軍費議題 北約將重申2024前挹注台幣12兆2019-12-04 11:14
美商務部長：華為鼓勵供應商將業務移出美國 規避制裁2019-12-04 11:12
未公開的利益衝突？華為首席律師辯護資格被取消2019-12-04 10:47
在自家渡假村辦G7挨轟 川普宣布改在大衛營辦2019-12-04 09:41
川普可能15日對陸加徵關稅 美零售商早有因應2019-12-04 09:24
美眾院情報委員會通過川普彈劾報告2019-12-04 08:44
407票對1票 美眾議院壓倒性通過新疆人權法案2019-12-04 08:31
眾院民主黨：川普濫用職權並妨礙彈劾調查2019-12-04 07:02
聲勢下滑 美民主黨明日之星賀錦麗退出總統初選2019-12-04 04:13
美加稅威脅 打亂耶誕行情2019-12-04 00:29
川普擬恢復處決 聯邦上訴法院再擋下2019-12-03 22:05
億萬富豪彭博參選 民主黨競選經費漸漸趕上川普2019-12-03 17:05
川普批國會 故意選他出席北歐峰會時舉行彈劾聽證2019-12-03 17:04
烏克蘭總統再澄清「未向川普提交換條件」 川普轉推2019-12-03 17:03
風暴狂襲！美國東北數百校關閉 公路受阻、660航班取消2019-12-03 16:24
CNN：為與陸爭鋒 美海軍花6830億元訂9艘先進核潛艇2019-12-03 16:01
雇傭案最高罰款！富豪性攻擊女職員 判賠5000萬2019-12-03 14:57
影／涉入學舞弊星二代網紅復出 網友轟：回去躲好！2019-12-03 14:57
「車中睡覺」事件發酵！市長批說謊 芝加哥警局長被炒2019-12-03 14:56
提升申辦效率！「全真身分證」擬推線上申請2019-12-03 14:54
大學教育雖然有價值…但美國逾半年輕人：高中學歷已夠用2019-12-03 14:51
稱彭博記者「偏頗報導」 川普陣營拒受訪2019-12-03 14:28
美擬頒新規：公民在內所有旅客入出境都得臉部掃描2019-12-03 13:36
想聽嗎？ 兩人加起來190歲 出了人生第一張專輯2019-12-03 13:15
熱門文章
胎兒超音波照驚見亡父吻孫女 畫面催淚感動網友：孩子的守護天使2019-12-03 20:37
407票對1票 美眾議院壓倒性通過新疆人權法案2019-12-04 08:31
川普說貿易協議可能拖到大選後 道瓊早盤重挫逾300點2019-12-03 22:34
月薪13萬元卻執意住凶宅 獨居男吐真相引人熱淚2019-12-03 19:48
又是他！美眾院新疆人權法案唯一反對票2019-12-04 11:17
南非菁英學校女狼師 7年至少染指5名未成年男學生2019-12-03 17:05
川普宣稱美中貿易協議無截止期限 明年大選後再簽更好2019-12-03 19:01
男誘拐兩未成年少女 包吃包住竟只為培育「地產女王」2019-12-03 16:01
川普：明年大選後再與中國敲定協議可能比較好2019-12-03 19:20
背叛9成年輕票…政績差、下屬貪 南韓文在寅好日子過完了？2019-12-04 10:00
疑夫出軌...惡妻徒手掐爆下體讓他「碎蛋」慘死2019-12-03 20:11
世界遺產遭火噬！澳洲藍山遺產區20%燒毀 生態家：全球悲劇2019-12-03 15:20
川普：我們可以「來硬的」解決貿易問題 但我不想這樣2019-12-03 23:14
倖存性奴當面質問被捕ISIS成員 14歲被擄遭施暴一日3次2019-12-04 09:23
廚房工成英雄！他目睹倫敦橋恐攻 取牆上長矛力抗嫌犯2019-12-04 10:36
解放軍成頭號威脅？北約秘書長：大陸已「逐步逼近」2019-12-03 23:55
貿易協議恐延至美大選後…道瓊下挫280點 連三日收跌2019-12-04 05:54
女童與海豚共游變噩夢 被拉入水下攻擊全身傷2019-12-03 21:18
陸企4倍薪挖角！韓電池、半導體與航空業人才流失嚴重2019-12-03 18:06
美眾院通過新疆人權法案 陸方表達「強烈憤慨」2019-12-04 09:05
CNN：為與陸爭鋒 美海軍花6830億元訂9艘先進核潛艇2019-12-03 16:01
道瓊狂瀉280點 川普談話打擊貿易局勢緩解希望2019-12-04 07:02
陸反制美 擬祭貿易黑名單2019-12-04 00:30
川普放利空美股開盤大跌 道瓊指數重挫400點2019-12-03 23:20
中國反制美國 環時：即將公布不可靠實體清單2019-12-03 17:59
川普：與陸協商沒有最後期限2019-12-04 00:31
美商務部長：川普與中國達成貿易協議目標不變2019-12-04 02:22
聲勢下滑 美民主黨明日之星賀錦麗退出總統初選2019-12-04 04:13
11月歐元區PMI初步止穩 急轉直下風險降低2019-12-03 17:32
美眾院情報委員會通過川普彈劾報告2019-12-04 08:44
澳洲共諜疑雲 美專家：窺見中共情報系統運作2019-12-04 08:35
川普說與中國簽貿易協議不急 美歐股市開盤以大跌回應2019-12-03 23:12
川普擬恢復處決 聯邦上訴法院再擋下2019-12-03 22:05
翁山蘇姬將受審 支持者上街力挺2019-12-03 21:13
安德魯王子性醜聞 恐加快英王室「裁員」計劃2019-12-03 22:15
經濟不景氣到這地步？泰國連棺材都被偷2019-12-03 21:12
華府封殺華為 任正非：研發中心將搬到加拿大2019-12-04 08:58
美重批法德 北約70年現裂痕2019-12-04 00:38
澳洲荒漠受困兩週 兩男女靠髒水餅乾撐到獲救2019-12-03 22:43
陸迎頭趕上 美國趕造天價核潛艦2019-12-04 00:41
留言