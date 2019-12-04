淫魔受害女 稱遭安德魯王子性侵3次

她忍住淚水指出：「整個過程沒持續很久，但很噁心。他沒發怒或有任何情緒，事後起身說聲『謝了』就離開。我嚇呆坐在床上，同時覺得很恥辱。」美聯社 分享 facebook

根據曼哈頓紐約州最高法院3日一份新訴訟，又有九名女性出面聲稱遭億萬富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)性虐待，時間橫跨1985年至2007年，包括當時僅13歲的孩童；先前指控遭艾普斯坦交給英國安德魯王子(Prince Andrew)性侵的一名女性也受訪描述受害過程。

根據曼哈頓最高法院訴訟書，九名女性匿名提出訴訟，她們遭艾普斯坦或其同夥性攻擊或性侵時年齡分別13歲到23歲；其中七名女性表示：「他們遭艾普斯坦與其同夥性攻擊、虐待、毆打和性侵」，另外兩人表示「一再」遭到上述對待。

這些女性的律師梅森(Jordan Merson)指出，原告稱遭虐待的地點包括紐約市、佛州、新墨西哥州和美屬京群島，這些經驗造成她們出現心理健康問題，像是創傷後壓力症候群、飲食失調和企圖自殺等。

梅森表示：「艾普斯坦對她們做的事讓這些女性一生伴隨創傷，現在她們有機會獲得正義。」

先前指控艾普斯坦的一名美國「性奴」維琴尼亞‧朱弗里(Virginia Roberts Giuffre)在2日晚接受「英國廣播公司」(BBC)訪問，她稱17歲時遭艾普斯坦交易給英國女王的兒子、安德魯王子，「我被一名皇室成員性虐待。」

她忍住淚水指出：「整個過程沒持續很久，但很噁心。他沒發怒或有任何情緒，事後起身說聲『謝了』就離開。我嚇呆坐在床上，同時覺得很恥辱。」

朱弗里表示，她在青少女時期被迫與安德魯王子發生三次性關係；當時她在艾普斯坦旗下房屋見到安德魯王子，並被迫與他在倫敦夜店跳舞；她表示：「很可怕，這個人的汗都滴到我身上，他汗如雨下。」

白金漢宮3日上午發出聲明，重申安德魯王子否認犯下任何不當行為，若有需要他願意與美國調查人員談話。