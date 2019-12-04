美商務部長：華為鼓勵供應商將業務移出美國 規避制裁

美國商務部長羅斯周二表示，華為鼓勵供應商將業務移出美國以規避制裁，這種做法違反美國法律。此外，他也否認美中貿易協議有任何期限；他說，達成合適的貿易協議，遠比趕在某個期限前達成協議重要。

羅斯接受路透採訪時指出，美中欲達成臨時貿易協議，仍需確定大陸採購美國農產品、一些結構性改革議題和執行機制等細節。

美國總統川普周二表示，與中國大陸的臨時貿易協議，可能到2020年11月美國總統大選後才會達成。羅斯則說：「總統強調的是，我們需要一項合適的協議，無論是在今年12月、明年12月或其他任何時間達成，都沒有一項合適的協議重要。」

羅斯也談到華為的議題，他表示，華為推動其供應鏈轉移至海外的做法，令美國受挫。

美國今年5月以國家安全為由，將華為列入貿易黑名單，供應商需申請特殊許，才能向華為出售設備。然而，美國目前仍無法阻絕海外供應商向華為供貨。

羅斯指出，華為「一直公然倡導供應商將生產轉往海外，以規避我們將其列入黑名單的事實。將生產外移、刻意避免制裁，這違反了美國法律。所以華為此舉等於是鼓勵美國供應商違法」。

路透上周引述知情人士報導，美國政府可能調整兩項重要規定、把更多產品納入管轄範圍，阻止更多含有美國技術的外國產品出售給華為。

這兩項法規之一是「最低含量規則」（De minimis Rule），規定外國製造產品包含的美國產品含量若達一定比率，美國政府即有權阻止其出口。目前對中國的最低限度門檻是25%。

另一項法規則是「直接產品原則」（Direct Product Rule），要求依美國技術或軟體製造的外國產品，需遵守美國的監管規定。