親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

華為李洪元案：中國「離職冤獄251天」賠償風波

從獵捕到共存 加拿大卑詩省人熊關係演進史

美商務部長：華為鼓勵供應商將業務移出美國 規避制裁

2019-12-04 11:12經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

美國商務部長羅斯周二表示，華為鼓勵供應商將業務移出美國以規避制裁，這種做法違反美國法律。此外，他也否認美中貿易協議有任何期限；他說，達成合適的貿易協議，遠比趕在某個期限前達成協議重要。

羅斯接受路透採訪時指出，美中欲達成臨時貿易協議，仍需確定大陸採購美國農產品、一些結構性改革議題和執行機制等細節。

美國總統川普周二表示，與中國大陸的臨時貿易協議，可能到2020年11月美國總統大選後才會達成。羅斯則說：「總統強調的是，我們需要一項合適的協議，無論是在今年12月、明年12月或其他任何時間達成，都沒有一項合適的協議重要。」

羅斯也談到華為的議題，他表示，華為推動其供應鏈轉移至海外的做法，令美國受挫。

美國今年5月以國家安全為由，將華為列入貿易黑名單，供應商需申請特殊許，才能向華為出售設備。然而，美國目前仍無法阻絕海外供應商向華為供貨。

羅斯指出，華為「一直公然倡導供應商將生產轉往海外，以規避我們將其列入黑名單的事實。將生產外移、刻意避免制裁，這違反了美國法律。所以華為此舉等於是鼓勵美國供應商違法」。

路透上周引述知情人士報導，美國政府可能調整兩項重要規定、把更多產品納入管轄範圍，阻止更多含有美國技術的外國產品出售給華為。

這兩項法規之一是「最低含量規則」（De minimis Rule），規定外國製造產品包含的美國產品含量若達一定比率，美國政府即有權阻止其出口。目前對中國的最低限度門檻是25%。

另一項法規則是「直接產品原則」（Direct Product Rule），要求依美國技術或軟體製造的外國產品，需遵守美國的監管規定。

羅斯未說明上述法規調整是否即時生效。但他表示，華為建議供應商轉移至海外「凸顯出一個問題，就是25%的門檻對中國而言是否合適」。

美國商務部長羅斯稱，華為鼓勵美國供應商把業務移至國外，規避黑名單管制。 路透
美國商務部長羅斯稱，華為鼓勵美國供應商把業務移至國外，規避黑名單管制。 路透
分享

黑名單川普

延伸閱讀

美商務部長：華為鼓勵美供應商遷海外規避制裁 ...

美股收黑拖累 台股早盤跌幅擴大失守11,50...

美商務部長：與大陸貿易協議重點是內容 而非何...

道瓊狂瀉280點 川普談話打擊貿易局勢緩解...

相關新聞

又是他！美眾院新疆人權法案唯一反對票

2019-12-04 11:17

407票對1票 美眾議院壓倒性通過新疆人權法案

2019-12-04 08:31

美眾院情報委員會通過川普彈劾報告

2019-12-04 08:44

川普緊咬軍費議題 北約將重申2024前挹注台幣12兆

2019-12-04 11:14

未公開的利益衝突？華為首席律師辯護資格被取消

2019-12-04 10:47

在自家渡假村辦G7挨轟 川普宣布改在大衛營辦

2019-12-04 09:41

川普可能15日對陸加徵關稅 美零售商早有因應

2019-12-04 09:24

眾院民主黨：川普濫用職權並妨礙彈劾調查

2019-12-04 07:02

聲勢下滑 美民主黨明日之星賀錦麗退出總統初選

2019-12-04 04:13

美加稅威脅 打亂耶誕行情

2019-12-04 00:29

川普擬恢復處決 聯邦上訴法院再擋下

2019-12-03 22:05

億萬富豪彭博參選 民主黨競選經費漸漸趕上川普

2019-12-03 17:05

川普批國會 故意選他出席北歐峰會時舉行彈劾聽證

2019-12-03 17:04

烏克蘭總統再澄清「未向川普提交換條件」 川普轉推

2019-12-03 17:03

風暴狂襲！美國東北數百校關閉 公路受阻、660航班取消

2019-12-03 16:24

CNN：為與陸爭鋒 美海軍花6830億元訂9艘先進核潛艇

2019-12-03 16:01

雇傭案最高罰款！富豪性攻擊女職員 判賠5000萬

2019-12-03 14:57

影／涉入學舞弊星二代網紅復出 網友轟：回去躲好！

2019-12-03 14:57

「車中睡覺」事件發酵！市長批說謊 芝加哥警局長被炒

2019-12-03 14:56

提升申辦效率！「全真身分證」擬推線上申請

2019-12-03 14:54

大學教育雖然有價值…但美國逾半年輕人：高中學歷已夠用

2019-12-03 14:51

稱彭博記者「偏頗報導」 川普陣營拒受訪

2019-12-03 14:28

美擬頒新規：公民在內所有旅客入出境都得臉部掃描

2019-12-03 13:36

想聽嗎？ 兩人加起來190歲 出了人生第一張專輯

2019-12-03 13:15
看更多

熱門文章

胎兒超音波照驚見亡父吻孫女 畫面催淚感動網友：孩子的守護天使

2019-12-03 20:37

407票對1票 美眾議院壓倒性通過新疆人權法案

2019-12-04 08:31

川普說貿易協議可能拖到大選後 道瓊早盤重挫逾300點

2019-12-03 22:34

月薪13萬元卻執意住凶宅 獨居男吐真相引人熱淚

2019-12-03 19:48

神力女超人是真的！ 2500年前墓穴挖出亞馬遜戰士遺骸

2019-12-03 13:03

南非菁英學校女狼師 7年至少染指5名未成年男學生

2019-12-03 17:05

川普宣稱美中貿易協議無截止期限 明年大選後再簽更好

2019-12-03 19:01

男誘拐兩未成年少女 包吃包住竟只為培育「地產女王」

2019-12-03 16:01

川普：明年大選後再與中國敲定協議可能比較好

2019-12-03 19:20

背叛9成年輕票…政績差、下屬貪 南韓文在寅好日子過完了？

2019-12-04 10:00

疑夫出軌...惡妻徒手掐爆下體讓他「碎蛋」慘死

2019-12-03 20:11

世界遺產遭火噬！澳洲藍山遺產區20%燒毀 生態家：全球悲劇

2019-12-03 15:20

川普：我們可以「來硬的」解決貿易問題 但我不想這樣

2019-12-03 23:14

貿易協議恐延至美大選後…道瓊下挫280點 連三日收跌

2019-12-04 05:54

陸企4倍薪挖角！韓電池、半導體與航空業人才流失嚴重

2019-12-03 18:06

解放軍成頭號威脅？北約秘書長：大陸已「逐步逼近」

2019-12-03 23:55

女童與海豚共游變噩夢 被拉入水下攻擊全身傷

2019-12-03 21:18

又是他！美眾院新疆人權法案唯一反對票

2019-12-04 11:17

美眾院通過新疆人權法案 陸方表達「強烈憤慨」

2019-12-04 09:05

CNN：為與陸爭鋒 美海軍花6830億元訂9艘先進核潛艇

2019-12-03 16:01

英2正妹通過魔鬼步兵訓練 成為首批能上戰場殺敵的女兵

2019-12-03 14:09

道瓊狂瀉280點 川普談話打擊貿易局勢緩解希望

2019-12-04 07:02

廚房工成英雄！他目睹倫敦橋恐攻 取牆上長矛力抗嫌犯

2019-12-04 10:36

倖存性奴當面質問被捕ISIS成員 14歲被擄遭施暴一日3次

2019-12-04 09:23

陸反制美 擬祭貿易黑名單

2019-12-04 00:30

川普放利空美股開盤大跌 道瓊指數重挫400點

2019-12-03 23:20

中國反制美國 環時：即將公布不可靠實體清單

2019-12-03 17:59

美商務部長：川普與中國達成貿易協議目標不變

2019-12-04 02:22

川普：與陸協商沒有最後期限

2019-12-04 00:31

聲勢下滑 美民主黨明日之星賀錦麗退出總統初選

2019-12-04 04:13

影／涉入學舞弊星二代網紅復出 網友轟：回去躲好！

2019-12-03 14:57

英男星休葛蘭踏入政壇！呼籲選民技巧性投票阻止脫歐

2019-12-03 14:48

川普說與中國簽貿易協議不急 美歐股市開盤以大跌回應

2019-12-03 23:12

11月歐元區PMI初步止穩 急轉直下風險降低

2019-12-03 17:32

澳洲共諜疑雲 美專家：窺見中共情報系統運作

2019-12-04 08:35

影／員工太粗心！「瘋狂波浪」保險桿鬆開甩飛6遊客

2019-12-03 14:34

川普擬恢復處決 聯邦上訴法院再擋下

2019-12-03 22:05

翁山蘇姬將受審 支持者上街力挺

2019-12-03 21:13

美眾院情報委員會通過川普彈劾報告

2019-12-04 08:44

安德魯王子性醜聞 恐加快英王室「裁員」計劃

2019-12-03 22:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top