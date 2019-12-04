川普可能15日對陸加徵關稅 美零售商早有因應

對於中國大陸產品輸美課徵關稅這件事，美國企業現在已經學到教訓：唯一「確定」的事就是，絕對會有更多「不確定」。

由於美國總統川普升高了15日如期加徵另一批中國大陸商品關稅的可能性，美股連續兩天大跌；然而美國零售商其實早有準備，處變不驚。

彭博報導，過去幾周，一些美國企業高階主管已經將可能發生的中國大陸輸美產品新關稅影響納入公司營運的預測展望，並以將被加徵關稅的條件下，與中國大陸供應商重新談判價格。

不過全美零售商聯合會執行長Matt Shay提醒，大型零售商可能有籌碼向供應商壓低價格以減少損失，但中小型零售商可能就沒能有同樣的靈活性。

戶外用品零售商Yeti Holdings財務長Paul 表示，公司已經採取了一些措施，包括在12月15日之前增加庫存，並與供應商談判降低成本。Yeti還同時削減了營銷、包裝等成本來因應。

Best Buy這樣曝險最高的零售業者，也與Yeti採取了類似攻略。執行長Corie Barry說：「我們現在的處境真的沒有先例，有著許多不確定性，」所幸採取因應措施後，最近一個季度Best Buy需要漲價商品有限。

玩具生產商美泰兒（Mattel）、鞋類連鎖公司Boot Barn等企業，到目前為止，對管控關稅影響的能力還有信心。

Boot Barn財務長Greg Hackman指出，「我們已經成功地從中國合作夥伴那裡獲得了優惠價格，」至少在明年2月之前不會漲價。Boot Barn已在全年財測中已經納入了所有關稅影響。