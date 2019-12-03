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川普以黃背心反譏馬克宏北約腦死說 經濟差才撂狠話

2019-12-03 18:35聯合報 編譯張佑生╱即時報導

美國總統川普3日在倫敦參加北約峰會前告訴記者，法國總統馬克宏日前宣稱北約已經「腦死」的發言很危險也很沒禮貌，因為最需要北約的就是法國。他舉法國黃背心運動為例，認為法國經濟不好，與馬克宏撂狠話有關。

美國總統川普（右）與法國總統馬克宏今年6月共同參加諾曼第登陸紀念活動時，互動熱絡...
美國總統川普（右）與法國總統馬克宏今年6月共同參加諾曼第登陸紀念活動時，互動熱絡。美聯社
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法國北約馬克宏

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