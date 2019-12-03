烏克蘭總統再澄清「未向川普提交換條件」 川普轉推

2019-12-03 17:03 世界日報 編譯中心／綜合2日電



烏克蘭總統澤倫斯基（左）2日再次表示沒有受到美國的政治壓力，川普總統（右）大為高興。 美聯社 分享 facebook 在美國國會眾院針對川普總統與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)通話的「電話門」展開彈劾調查的報告即將公布之際，澤倫斯基2日再度就「電話門」醜聞，否認他曾為了軍事援助向川普提出「交換條件」(quid pro quo)。川普立即轉推說，澤倫斯基的話「正宣告了我未做錯任何事」。

澤倫斯基接受德國「明鏡周刊」(Der Spiegel)等歐洲媒體專訪時指出：「我沒有向美國總統川普開出那些條件：你給我這個，我給你那個。」

美國國會正展開彈劾川普的聽證會等程序，澤倫斯基表示，他「完全不懂」聽證會上所聞的指控，而且「不想給人我們是烏克蘭乞丐的印象」。

「你必須明白，我們正在打仗。如果你是我們的戰略夥伴，你就不能攔住要給我們的東西。」澤倫斯基說，「我認為那事關公平，非關交換條件。這是不言而喻的。」

「電話門」醜聞圍繞在7月25日兩國領袖的通話，川普涉嫌在電話中施壓烏克蘭，要求調查他的政治對手、前民主黨籍副總統白登(Joe Biden)及其子杭特(Hunter Biden)。

杭特曾為烏克蘭能源公司工作，醜聞癥結點在於川普是否向澤倫斯基提出「交換條件」，扣下美國承諾給予烏克蘭的軍事援助，直到白登被調查為止。

他也反駁川普指烏克蘭為「貪腐嚴重的國家」的說法。他說，「我不需要改變(川普的)的想法。但在我與他會見時就說過，我不希望我的國家有這樣的形象...我相信他聽到了」。

另外，澤倫斯基受訪時也淡化各界對他與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)會面的期望。兩人定於12月9日在巴黎的四方峰會期間，首度進行一對一會談。

澤倫斯基表示，在採取三個初步步驟前，不可能就終止與烏克蘭東部分離主義者的衝突進行討論。烏東分離主義者受到俄國支持。

他指出，首先應在一個「合理期間」內交換戰俘，接著是真正的停火，然後是撤退所有武裝部隊，讓該地區舉行地方選舉。