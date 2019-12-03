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郭台銘今飛美出席白宮聖誕派對：一定會見到川普

川普批國會 故意選他出席北歐峰會時舉行彈劾聽證

2019-12-03 17:04世界日報 記者顏伶如／綜合報導

川普總統2日飛抵倫敦訪問，稍早他推文痛批聽證調查完全是黨派攻伐的「騙局」。 美聯...
川普總統2日飛抵倫敦訪問，稍早他推文痛批聽證調查完全是黨派攻伐的「騙局」。 美聯社
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川普總統2日抵達英國倫敦，參加北約(NATO)高峰會議；他動身時間點剛好是眾院司法委員會本周將首度舉行彈劾案聽證會之前；川普離開白宮之前對媒體表示，眾院民主黨團故意挑在他出國的時候舉辦聽證會，因為參加北約峰會是好幾個月之前就已排定，也是「身為總統最重要的出訪行程之一。」

川普也說，彈劾調查程序是「虛晃一招」，到頭來反而會讓共和黨候選人在2020年11月的選舉當中因禍得福。

「我覺得，對共和黨員來說，這將會有非常大的助益。」川普說，「共和黨員從來沒有像現在這般堅定過，大家團結一致。從某些角度來看，這是很棒的，但從另外角度來看，這讓我們國家真的很丟臉。」

川普表示，這趟參加北約峰會的重點將是「為美國人民奮鬥」。

民主黨籍眾院司法委員會主席納德勒(Jerry Nadler)日前邀請川普與川普的律師出席4日即將登場的聽證會，但白宮已於1日晚間婉拒參加。

白宮表示，納德勒刻意安排，讓聽證會時間與川普北約峰會撞期。

除了川普之外，國務卿龐培歐(Mike Pompeo)、白宮律師西波隆(Pat Cipollone)以及白宮資深顧問康威(Kellyanne Conway)等，曾對眾院司法委員會聽證會安排時間提出抱怨。

川普此行在北約70周年紀念活動當中，將會晤其他國家元首，包括與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、德國德國總理梅克爾(Angela Merkel)單獨舉行兩國元首會議。

根據媒體報導，川普目前並沒有與英國首相強生(Boris Johnson)舉行一對一峰會的計畫。就在這次北約峰會結束之後的下一周，強生即將面臨選舉。

土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)本月稍早曾訪問白宮，因此北約峰會期間，也不會與川普一對一峰會。

川普北約白宮

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