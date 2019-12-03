億萬富豪彭博參選 民主黨競選經費漸漸趕上川普

2019-12-03 17:05 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



億萬富豪彭博參選總統，讓民主黨競選經費逐漸趕上「募款天王」的川普總統，也讓民主黨陣營稍微放心，宣傳戰有得一拚，不必拱手讓給共和黨。

前紐約市長、彭博新聞社創辦人彭博宣布參選時，就保證投入1億元，買「針對川普」的廣告；加州富豪史泰爾(Tom Steyer)已承諾花費5000萬元，對付共和黨。

另一個簡稱為「縮寫簡稱」(ACRONYM)的組織，也答應投下75000萬元，替民主黨做廣告。

雖然其他民主黨的參選人批評這兩大富豪企圖「用錢買到總統大位」，黨內有一派認為，有錢總比沒錢好，反正錢是拿來對付籌款無往不利的川普。

替民主黨綢繆的「美國橋」組織領導人布洛克(David Brock)說，兩黨宣傳戰的經費差距，總算縮小了，「大家可以稍微放心，民主黨總算有力應付川普的花錢競賽了。」

民主黨各參人的廣告經費，可以讓佛州、威斯康辛、密西根、賓州、北卡、亞利桑納等關鍵州選民，有機會認識一下川普面臨的「替代方案，」不會被共和黨一股腦「洗腦。」但在這些州的廣告經費能撐多久，沒人有把握。

川普陣營的募款機器極為龐大，不但從大咖募得鉅款，也從升斗小民，透過網路收集數額可觀的「小筆捐款。」

川普挾現任總統的威力，透過媒體聚焦的方便，不斷募款，競選基金充足；民主黨對手要從初選競爭，一路打到提名人選出爐。何況川普從上任第一天起，就開始競選連任，民主黨人難以迎頭趕上。

民主黨不管誰接棒追趕遙遙領先的川普，科技業主管暨慈善家饒艾美(Amy Rao，音譯)在矽谷替民主黨募款時，籲請科技大老闆和各界巨富「拿出退休老本，也要子孫後代知道」下一個民主黨提名人任務多重要。

她說：「各位可以留給子孫的最大禮物就是，讓現任總統在2020年敗選。」