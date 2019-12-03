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風暴狂襲！美國東北數百校關閉 公路受阻、660航班取消

2019-12-03 16:24世界日報 編譯孫梁／綜合2日電

冬季風暴2日繼續給東北部地區帶來暴雪和強風。 美聯社
冬季風暴2日繼續給東北部地區帶來暴雪和強風。 美聯社
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感恩節假日期間影響出行的冬季風暴似乎沒有停息，2日繼續給東北部地區帶來暴雪和強風，從賓州到緬因州的廣大地區普遍降雪，部分地區1至2日的降雪深逾1呎，3日預計降雪10到20吋。惡劣天氣2日導致數百所學校關閉，節後的通勤混亂。

暴風雪嚴重影響了空中交通，2日逾660個航班被取消，誤點超過4000個，其中以紐約和波士頓機場的航班取消和誤點最多。而1日因暴風雪而取消和誤點的航班更多，分別為取消950個，誤點8800個。

截至1日下午，紐約州府奧伯尼西北的Delanson鎮是降雪27吋，為東北部地區今年迄今降雪最多。麻州Rowe鎮2日是降雪16吋。天氣預報顯示，從阿巴拉契山脈到田納西和北卡羅來納州都出現了強降雪。

這場席捲東北部的冬季風暴是橫穿美國從西部襲來，數日前剛給從加州到中西部帶來暴雪，在其他地區是降雨。

紐約州長葛謨宣布東部七個郡緊急狀態，並派出300名國民兵協助鏟雪。紐約州的警方共接到大量求救電話，處理撞車事故740起。葛謨呼籲民眾避免開車上路，要求非重要部門的州府員工待在家裡。

在新罕布夏州Nashua市，一位女居民的車上堆滿積雪，從早晨5時開始清理，她表示自己仍住在新英格蘭地區似乎沒有道理。

西維吉尼亞州2日降雪兩吋到一呎，至少四個郡的學校關閉。由於天氣預報發布了強降雪警告，北卡州Blue Ridge快速路的部分路段以及穿越大霧山的411國道被關閉。

新澤西州長墨菲2日中午宣布，非重要的州府機構關門，他表示，惡劣天氣預計還在後面。

紐約市降雪三吋，但學校沒有關門。費城是降雪五吋，波士頓預計七吋。但麻州以南的羅德島和康州地區降雪較少，而波士頓以北地區可降雪一呎，預計3日將達降雪高峰，上班通勤將受影響。

降雪紐約

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