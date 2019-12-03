親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

國賠法三讀通過！颱風天執意登山觀浪出意外可免賠

台鐵訂票絕不選莒光號 網指3大缺點寧願搭高鐵

影／涉入學舞弊星二代網紅復出 網友轟：回去躲好！

2019-12-03 14:57聯合報 編譯尤寶琪／即時報導

美國史上最大規模大學入學舞弊案主角之一、影集《歡樂滿屋》（Full House）女星洛莉．露格林（Lori Loughlin）的「網紅」女兒奧莉薇雅．吉安諾里（Olivia Jade Giannulli）1日上傳復出影片，引來網友壓倒性批評圍剿，砲轟「太早了，回去繼續躲著！」

奧莉薇雅今年20歲，之前就讀南加州大學（USC）一年級，身兼星二代、美妝部落客和網紅，人氣絲毫不輸老媽，不只在社群媒體擁有百萬粉絲，更與知名美妝品牌合作推出自己的同名產品。但大學入學舞弊案3月爆發，露格林被踢爆行賄50萬美元、幫她買體育特招生資格後，奧莉薇雅就一直保持沉默，直到1日才在YouTube上傳復出影片。

奧莉薇雅透過影片表達她很懷念粉絲、也很懷念拍片。雖然很想談論整起事件，也知道自己應把事情講清楚，但依法就是不能暢所欲言，也不知道應在何時回到YouTube。她感謝大家的耐心等待，雖然很害怕回來，但自己想要向前走，向正確的方向踏出一小步。

這段影片上傳至今，觀看次數已破300萬。雖然死忠鐵粉貼心送暖，大批網友仍毫不留情，圍剿和嘲諷奧莉薇雅靠明星媽媽花錢幫她買學籍，直批「她用特權霸占用功學生的夢想教育機會，但卻從沒開口道歉。我閃人了」、「『好想念你們』，意味她需要錢了」、「妳父母開始服刑後，妳會談一下嗎？妳欠大家一個解釋」。

奧莉薇雅之前就曾聲稱上大學不是她的優先選項，是沒念大學的爸媽硬逼她念南加大。也有人在舞弊案爆發後，挖出奧莉薇雅曾在影片表達不在乎學業成績，只想經歷派對和球賽等活動，導致入學弊案和權貴特權議題持續延燒。

據稱奧莉薇雅相當不滿大學舞弊事件對她的「網紅事業」造成影響，還認為「父母毀掉了她的一切」。

美國爆發教育史上最大「大學入學弊案」主角之一、影集《歡樂滿屋》女星洛莉．露格林的...
美國爆發教育史上最大「大學入學弊案」主角之一、影集《歡樂滿屋》女星洛莉．露格林的「網紅」女兒奧莉薇雅1日上傳舞弊爆發後的第一支影片，引發網友一面倒批評圍剿。畫面翻攝：YouTube/Olivia Jade
分享

網紅

相關新聞

CNN：為與陸爭鋒 美海軍花6830億元訂9艘先進核潛艇

2019-12-03 16:01

風暴狂襲！美國東北數百校關閉 公路受阻、660航班取消

2019-12-03 16:24

雇傭案最高罰款！富豪性攻擊女職員 判賠5000萬

2019-12-03 14:57

「車中睡覺」事件發酵！市長批說謊 芝加哥警局長被炒

2019-12-03 14:56

提升申辦效率！「全真身分證」擬推線上申請

2019-12-03 14:54

大學教育雖然有價值…但美國逾半年輕人：高中學歷已夠用

2019-12-03 14:51

美國人很「薪」苦！低薪勞工占44% 中位數年薪僅1.8萬元

2019-12-03 14:50

稱彭博記者「偏頗報導」 川普陣營拒受訪

2019-12-03 14:28

美擬頒新規：公民在內所有旅客入出境都得臉部掃描

2019-12-03 13:36

想聽嗎？ 兩人加起來190歲 出了人生第一張專輯

2019-12-03 13:15

美簽「香港法案」陸反制 美國務院、非政府組織皆回應

2019-12-03 07:16

美亞太助卿：不稱台灣是國家 信守一法三公報

2019-12-03 06:54

被川普嘲笑兩年多 前FBI律師佩吉打破沉默受訪、推文

2019-12-03 05:01

川普彈劾聽證將登場 首先審理事證是否達憲法標準

2019-12-02 23:09

烏克蘭總統再澄清 沒有向川普提出交換條件

2019-12-02 21:31

聽證會不公平？ 川普：拒絕出席

2019-12-02 18:32

1天發生2槍案 美紐奧良2死12傷

2019-12-02 13:23
看更多

熱門文章

美亞太助卿：不稱台灣是國家 信守一法三公報

2019-12-03 06:54

100美元買的倉庫舊車 24年後被馬斯克以近百萬美元標走

2019-12-02 23:31

道瓊大跌268點 川普推特又引發貿易疑慮

2019-12-03 06:39

百年歷史景點再傳失火！塞尚最愛的南法咖啡廳「兩個男孩」燒毀

2019-12-02 22:28

香港爭議 陸對美祭制裁

2019-12-03 00:01

男人再壯都「不舉」！網瘋「椅子挑戰」 唯女人做的到

2019-12-02 17:23

她見10元紙鈔遭寫字 細看內文哭慘

2019-12-02 17:03

神力女超人是真的！ 2500年前墓穴挖出亞馬遜戰士遺骸

2019-12-03 13:03

日本皇室警察重機要價3530萬日圓 網驚：可以變身？

2019-12-02 21:59

26歲就存3000萬元 他分享2點致富之道

2019-12-02 17:51

英女王駕崩消息瘋傳 王室這樣解釋

2019-12-03 08:51

高中生讓座遭婉拒被同學笑 孕婦回一句話網讚「很帥氣」

2019-12-03 08:58

美簽「香港法案」陸反制 美國務院、非政府組織皆回應

2019-12-03 07:16

被川普嘲笑兩年多 前FBI律師佩吉打破沉默受訪、推文

2019-12-03 05:01

川普：香港法無助美中協商 羅斯：沒談成就加關稅

2019-12-03 07:40

歹年冬！景氣慘南韓企業今年掀起裁員風 每5家就有1家

2019-12-02 18:14

第二波反制？環時：將公布美企黑名單 報復新疆法案

2019-12-03 11:28

製造數據令人失望 貿易停滯拖累美股

2019-12-03 05:37

麥當勞推妙招「單手拿套餐」 他一試悲劇了！

2019-12-03 11:07

投下160億日元！東京巨資買島 為配合美軍登陸演習

2019-12-02 21:26

習近平攬外援 中俄同聲批美

2019-12-03 00:28

Nikon相機二哥地位不保？ 今年度銷量將輸給SONY

2019-12-02 22:54

安德魯王子性醜聞女主角首次受訪 爆料「他是令人厭惡的舞者」

2019-12-03 09:17

油國放話擴大減產 油價飆

2019-12-03 00:03

英2正妹通過魔鬼步兵訓練 成為首批能上戰場殺敵的女兵

2019-12-03 14:09

影／不會壞的蘋果？美國「宇宙脆」冷藏一年不變味

2019-12-02 17:38

受夠了！靠仇恨養大的政黨 義大利人為何不再忍了

2019-12-03 10:00

換囚！加國前副總理籲以孟晚舟換回中國拘捕的2加國人

2019-12-03 11:48

任天堂Switch持續狂賣 家機掌機合一、人氣遊戲是關鍵

2019-12-02 22:24

闖入北海道國小校園 棕熊遭獵人擊斃

2019-12-02 18:02

氣候會議／中國重啟燃煤電廠 與巴黎協定承諾背道而馳

2019-12-03 09:21

貿易戰新戰場！美擬對700億法國商品加徵最高100％關稅

2019-12-03 11:16

印度海灘白色毒泡沫 釀新一波汙染危機

2019-12-02 21:09

世界遺產遭火噬！澳洲藍山遺產區20%燒毀 生態家：全球悲劇

2019-12-03 15:20

影／涉入學舞弊星二代網紅復出 網友轟：回去躲好！

2019-12-03 14:57

陸反制／傳中美貿易談判又中斷

2019-12-03 00:28

美擬對法國24億美元產品加徵關稅 報復美企遭課數位稅

2019-12-03 07:23

美元跌至兩周來低點 因美國製造業數據不佳

2019-12-03 08:02

白宮幕僚稱 美中仍可能年底前達成貿易協議

2019-12-03 03:35

氣候會議／格陵蘭冰蓋裂縫形成瀑布 加速海平面上升

2019-12-03 10:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top