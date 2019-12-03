影／涉入學舞弊星二代網紅復出 網友轟：回去躲好！

2019-12-03 14:57 聯合報 編譯 聯合報 編譯 尤寶琪 ／即時報導



美國史上最大規模大學入學舞弊案主角之一、影集《歡樂滿屋》（Full House）女星洛莉．露格林（Lori Loughlin）的「網紅」女兒奧莉薇雅．吉安諾里（Olivia Jade Giannulli）1日上傳復出影片，引來網友壓倒性批評圍剿，砲轟「太早了，回去繼續躲著！」

奧莉薇雅今年20歲，之前就讀南加州大學（USC）一年級，身兼星二代、美妝部落客和網紅，人氣絲毫不輸老媽，不只在社群媒體擁有百萬粉絲，更與知名美妝品牌合作推出自己的同名產品。但大學入學舞弊案3月爆發，露格林被踢爆行賄50萬美元、幫她買體育特招生資格後，奧莉薇雅就一直保持沉默，直到1日才在YouTube上傳復出影片。

奧莉薇雅透過影片表達她很懷念粉絲、也很懷念拍片。雖然很想談論整起事件，也知道自己應把事情講清楚，但依法就是不能暢所欲言，也不知道應在何時回到YouTube。她感謝大家的耐心等待，雖然很害怕回來，但自己想要向前走，向正確的方向踏出一小步。

這段影片上傳至今，觀看次數已破300萬。雖然死忠鐵粉貼心送暖，大批網友仍毫不留情，圍剿和嘲諷奧莉薇雅靠明星媽媽花錢幫她買學籍，直批「她用特權霸占用功學生的夢想教育機會，但卻從沒開口道歉。我閃人了」、「『好想念你們』，意味她需要錢了」、「妳父母開始服刑後，妳會談一下嗎？妳欠大家一個解釋」。

奧莉薇雅之前就曾聲稱上大學不是她的優先選項，是沒念大學的爸媽硬逼她念南加大。也有人在舞弊案爆發後，挖出奧莉薇雅曾在影片表達不在乎學業成績，只想經歷派對和球賽等活動，導致入學弊案和權貴特權議題持續延燒。