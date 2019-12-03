雇傭案最高罰款！富豪性攻擊女職員 判賠5000萬

2019-12-03 14:57 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合2日電



英裔希臘籍億萬富豪大衛(Alki David)。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯陪審團2日下令英裔希臘籍億萬富豪大衛(Alki David)賠償5000萬元的懲罰性損害金，以擔負他毆打、性暴力攻擊和性騷擾一名前員工的法律責任；法律專家稱這是歷來雇傭案件中最高的罰款，也再度在法律上重挫這位爭議富豪。

全息投影Hologram USA創業家大衛除了擁有FilmOn TV和大衛影像製作公司(Alki David Productions Inc)，他也是可口可樂希臘裝瓶廠的繼承人；他在「星期日泰晤士報」2019年富有英國億萬富豪排名榜中名列第58名。

同一個陪審團上周要求大衛支付825萬元的損害賠償金給前製作助理瑪西姆．可汗(Mahim Khan)；根據可汗訴訟案的指控，可汗表示，2014年大衛以骨盆區壓住她的臉並模擬口交的情況，對方發出呻吟聲後拉上褲子拉鍊，離開前還以可汗名字縮寫表示：「謝了M.K.。」

這份裁決是今年針對大衛的第三份判決，他遭多名前職員控訴從事多起不當行為。陪審團2日裁決的賠償金出爐後，大衛需支付的賠償金累積近7400萬元；另外兩起性騷擾案件仍待審理。

加州陪審團4月下令大衛賠償另一名職員查茜蒂．瓊斯(Chasity Jones)1110萬元，瓊斯表示自己拒絕與大衛發生性關係後遭對方革職，瓊絲後來同意降低賠償金至800萬元；一名法官11月下令大衛支付瓊斯的律師麗莎．布倫(Lisa Bloom)共134萬元的律師費。

陪審團11月支持Hologram USA的前喜劇寫手勞倫．里夫斯(Lauren Reeves)，要求大衛支付里夫斯65萬元賠償損害和435萬元懲罰性損害；里夫斯稱2016年時大衛掐住她的脖子、把她椅子撞向牆並拿她的頭撞牆，根據該案，大衛告訴里夫斯，他需要為他的「性侵室」買耗材。