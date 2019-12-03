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「車中睡覺」事件發酵！市長批說謊 芝加哥警局長被炒

2019-12-03 14:56世界日報 記者唐嘉麗／綜合報導

芝加哥市長萊特福特。 美聯社
芝加哥市長萊特福特。 美聯社
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芝加哥市長萊特福特(Lori Lightfoot)2日突然宣布開除上月宣布要退休的市警察局長強森(Eddie Johnson)，原因是強森10月被人發現在路口車中睡著後的解釋說詞，有意誤導外界。

萊特福特說，解職令立即生效，代理職務的前洛杉磯警察局長貝克(Charlie Beck)2日即飛往芝加哥上任。

市長說，做此決定的三個原因是，強森在10月事件中不僅有不道德的舉動，且接連做出違反道德和錯誤的決定；強森在事件後召開記者會，傳達為掩蓋真相的虛假陳述信息；強森對市長多次撒謊。

她說，看過芝市監察長所做的調查報告和錄像證據後，別無選擇，只能解雇強森；她說，自己所看到的與強森所說的不一致；她拒絕透露尚未公開的調查報告內容，但暗示內容會傷害強生的妻子和兒女。

10月17日凌晨12時30分， 警方接獲911報案，發現強森在家附近一個Stop警示處的車中睡著了；強森辯解，自己白天工作太累，晚上與朋友出去吃飯，因為沒有服用降血壓藥，身體不適、怕會暈倒而停車休息。

事發半個多月後，強森上月7日宣布要退休；市長萊特福特還參加新聞發布會，讚賞他在位三年半的有效減少槍擊案的成就；之後，萊特福特也宣布任命貝克為代理警局局長。

2日的記者會中，萊特福特說，普通警察和主管人員都要為不當行為負責；舊的做法必須改革，芝城公職必須信守道德、正直、負責、合法、誠實的信條；她2日也發電郵給警察局1萬3400名警員和職員，內容與記者會說法類似。

芝加哥市警察局長強森。 美聯社
芝加哥市警察局長強森。 美聯社
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