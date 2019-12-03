提升申辦效率！「全真身分證」擬推線上申請

2019-12-03 14:54 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合2日電



國土安全部日前提議讓各州接受「全真身分證」(REAL ID)的線上申請，廢除過時、費時的親自辦理流程，不僅省時還有效率。

明年10月1日起，美國各航空公司都要求旅客出示全真身分證，或可驗證身分的合法文件，如美國護照等，才能搭乘國內航班。

國安部和旅行業者呼籲民眾盡速換發或申請全真身分證，別等到最後一刻。

允許線上申請將有助改善各州汽車管理局(DMV)大排長龍的情況，並大幅縮短等待時間；數百萬人等待換發全真身分證和駕照，以符合聯邦法規。

聯邦政府數據顯示，距離政策實施僅剩約10個月，卻只有不到三分之一的駕駛人持有全真駕照。

聯邦運輸安全局(TSA)代理副局長派翠夏‧柯格斯威爾(Patricia Cogswell)上月表示，彙整各州資料，只有27%的駕駛人改用全真駕照。

柯格斯威爾再次呼籲駕駛人盡快換發證件，確保截止期限前備妥合格證件。

低換發率讓聯邦／州官員和旅遊業領袖擔憂，深怕明年秋季將有數百萬人被拒登機；目前各州發放的身分文件是機場安檢最常見的憑證。

國安部發言人說，國安部「打算盡快實施任何可行的提案，簡化全真身分證發行流程。」

「美國旅遊協會」(US Travel Association)等其他產業團體一直敦促DHS改善申請流程，簡化州和居民的申請流程。

業者表示，若不升級，數以千萬計旅客可能在明年10月、感恩節甚至耶誕節都還沒準備好。

旅行協會公共事務和政策副總裁托利‧艾莫森‧巴恩斯(Tori Emerson Barnes)說，協會樂見DHS考慮線上申請，「與法案通過的2005年相比，現在的安全和科技截然不同，遂有很多機會讓全真身分證申請流程更順暢且安全。」