大學教育雖然有價值…但美國逾半年輕人：高中學歷已夠用

2019-12-03 14:51 世界日報 編譯樊蕙／綜合2日電



民調顯示，儘管多數年輕人相信大學以上的高等教育有其價值，但許多人認為其實高中學歷已經足夠幫助他們取得成功。

美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心(AP-NORC Center for Public Affairs Research)針對13歲到29歲年輕人進行調查，結果發現，逾半數受訪者認為大學是通往經濟成功的道路，但約四成民眾說大學教育為年輕人作的準備只是還可以、或甚至不足以因應目前的經濟情勢。

同時約有半數受訪者說，高中教育已經給他們足夠的技能，可以在畢業後迅速找到很棒的工作；還有45%說拿到高中文憑就已經準備好取得未來的職涯成功。

20歲以下族群中有比較多人認為高中學歷已經足以幫助他們取得成功，而20到29歲民眾則有51%認同，42%不認同。

各種族之間看法也不同，超過半數的非裔與西裔美國人說，高中學歷已足以取得成功，但只有41%的年輕白人如此認為。

經濟條件較優渥的族群，就讀四年制大學課程的比率較高，而家境較貧困的族群則更傾向其他選擇或不再升學。

受訪者中，六成認為大學學位是成功捷徑，卻也有相同比率認為職業學校能為新鮮人作好準備；約半數受訪者認為副學士學位也很好。

除了學歷之外，73%的年輕人認為，工作經驗能幫助他們取得成功。

然而，聯邦勞工統計資料顯示，擁有大學學歷的國人，與高中學歷族群之間存在很大的收入差距，而且取得大學或碩士學歷者的失業率也遠低於高中學歷族群。

聯邦勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)統計，2018年，高中學歷勞工收入中位數為每星期730元，而大學學歷為1200元，碩士學歷則通常為1400元。