美國人很「薪」苦！低薪勞工占44% 中位數年薪僅1.8萬元

2019-12-03 14:50 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ／綜合2日電



華府公共政策研究機構「布魯金斯研究院」(Brookings Institution)最近提出一項「都會政策計畫」的研究報告，採樣全國將近400個都會區，進行勞工薪資的分析，全美勞工有44%從事低薪工作，中位數年薪為1萬8000元。

近年在川普的執政下，看似好轉的經濟局勢讓失業率下降到半個世紀來的最低點，但是工作的質量並沒有提升；令人咋舌的是，青少年並非為低薪工作的主要勞動力，反而是18歲到64歲的人口居多。

南部和西部城市的就業市場更加敗壞，新墨西哥州的拉斯克魯塞斯城(Las Cruces)和北卡羅來納州的傑克森維爾(Jacksonville)，更有高達五分之三的人口從事最低薪資工作。

根據研究報告顯示，全國從事低薪工作的勞動人口約有5300萬人，而大部分人年紀介於25歲至54歲，或是還屬於職涯早期規畫的一部分。

聯邦政府規定最低時薪為7.25元，雖然大部分的低薪工作提供的中位數時薪約為10.22元，許多人仍無法負擔美國社會高消費的水準。

另外一項研究關於工作品質的分析報告「Job Quality Index」發現，最低薪資工作的市場需求似乎愈來愈大；而根據「森提爾研究」(Sentier Research)分析指出，一般家庭收入中位數為6萬6465元，但是全國超過這個數字的家庭卻不到一半。

據蓋洛普(Gallup)指出，全國有三分之二的人口認為，自己的工作屬於低階或夕陽產業，有五分之一的人更不吝於表示，自己的工作福利對比五年前變得更差。

「都會政策計畫」研究報告作者在報告中提到，高薪工作機會最多的都會區，同時也是最低薪資勞動市場最大的區域；例如華府從事最低薪資工作的人口近乎100萬人，另外在波士頓和舊金山也有70萬人，西雅圖有56萬人。