想聽嗎？ 兩人加起來190歲 出了人生第一張專輯

2019-12-03 13:15 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



他們兩人加起來190歲，出了人生第一張專輯「Senior Song Book」。

華盛頓郵報報導，崔普（Alan R. Tripp）在即將100歲之時，寫了一首詩。這首詩描述關於生活、變老和失去朋友。而崔普在賓夕凡尼亞州退休社群的友人威斯伯德（Marvin Weisbord）決定將這首詩作成歌曲，當做崔普的100歲生日禮物。

威斯伯德說，「我很高興，他也很高興。結果下一首詩就出現在我的桌上了」。

兩年後，崔普和威斯伯德組隊發行名為「Senior Song Book」的專輯，這張專輯在賓州一間專業工作室花了四周錄製，內含8首歌。

這張專輯有著現代風的歌詞，曲風卻有柯爾波特（Cole Porter）、歐文柏林（Irving Berlin）的懷舊調性。102歲的崔普擔任作詞和發行人；88歲的威斯伯德則將歌詞做成曲，並且組織爵士樂團配樂，他也擔任鋼琴伴奏。

過去從事廣告的崔普、之前為諮詢顧問的威斯伯德都沒有做過音樂。他們相信他們是史上最老的歌曲創作雙人組合。

威斯伯德表示，「我從來沒料想到會在年老時做音樂」。崔普表示，每一首歌都與老年、年輕人有關聯，反映出他們目標聽眾是「每個人」。

威斯伯德分享近期在書中讀到的理論，「14歲聽的音樂將是一輩子都記得的音樂」。崔普說，「因此我們想讓64歲的人們再一次重返14歲的感覺，並且在他們的腦中注入新的音樂」。

威斯伯德從他的小孩和孫子得到專輯正面評論。崔普也收到數十則包括專業音樂家寄送的電郵和信件讚美專輯。

至於他們的下一步？兩人都希望專輯可以被拿來當作電影主題曲。兩人說，會讓觀眾哭、或笑的音樂。