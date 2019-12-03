美簽「香港法案」陸反制 美國務院、非政府組織皆回應

2019-12-03 07:16 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／即時報導



美國簽署「香港人權與民主法」後，中國大陸宣布反制，禁止美軍艦機訪港與制裁部分非政府組織；美國國務院發言人2日指出，中方不實指控美國非政府組織支持香港示威及外國干預香港。

該發言人並表示，「香港人權與民主法」反映美國人民愈來愈關切北京進一步削弱香港自治與法治的行為；對於進行中的示威活動，美方持續譴責不當使用暴力，也敦促各方避免暴力，並進行建設性的對話。

中國大陸外交部發言人華春瑩2日在記者會表示，美方執意將所謂「香港人權與民主法案」簽署成法，中方決定自即日起暫停審批美軍艦機赴港休整的申請，同時對「美國國家民主基金會」、「美國國際事務民主協會」、「自由之家」等5個在香港修例風波中表現惡劣的非政府組織實施制裁。

記者詢問美國國務院，美方是否將採取行動，以回應北京的反制措施；國務院一名發言人2日以背景說明方式回覆本報指出，美國長期以來都有成功訪問香港港口的紀錄，希望未來仍然如此，且香港人民與政府一直以來歡迎美軍艦機訪港。

發言人說，美方知道中國政府宣布將「制裁」5個美國非政府組織，不實指控它們支持香港示威活動；不實指控外國干預，只是為了轉移香港人民的合理關切，港人只是要求中方遵循「中英聯合聲明」維護香港高度自治的承諾。

遭中方點名制裁的美國非政府組織也分別發布聲明，「共和黨國際事務協會」（IRI）會長特維寧（Daniel Twining）2日表示，這並非中共第一次為自身治理失敗而找人背黑鍋，如此行為只會增強協會的決心，以協助全球合作夥伴對抗中共破壞民主的作為。

「自由之家」發布聲明指出，將持續聲援香港人民，港人維護自身權利，根本不需他人指示。