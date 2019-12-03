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特斯拉皮卡的靈感…100美元盲拍舊車 被馬斯克以近百萬美元標走

台灣ADR周一全跌 台積電跌0.2% 跟隨美股下挫

2019-12-03 06:55經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

台灣企業在美國上市的美國存託憑證（ADR）周一跟隨美股下跌。

台積電ADR跌0.2%，收在52.98美元，高出台北交易溢價為5.1%。

美國股市周一下跌，美國總統川普再度引燃全球貿易風險，且美國製造業數據不如預期。

道瓊工業指數下跌268.37點，收27,783.04點，跌幅1%，收於接近盤中低點的水平。標普500指數下跌27.11點，至3113.87點，跌幅0.9%。那斯達克綜合指數下跌97.48點，至8,567.99點，跌幅1.1%。費城半導體指數跌1.5%。

台灣加權股價指數昨天小漲13.26點收11,502.83點。台積電漲0.8%，收307.50元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 73.81 -1.02 75.80 -2.62

中華電 CHT 113.25 -0.24 113.00 0.22

台積電 TSM 323.20 -0.21 307.50 5.11

聯電 UMC 14.95 +0.41 15.10 -1.02

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電台股半導體

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