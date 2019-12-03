被川普嘲笑兩年多 前FBI律師佩吉打破沉默受訪、推文

2019-12-03 05:01 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



聯邦調查局(FBI)前任律師麗莎．佩吉。 圖／取自推特 分享 facebook

2016年美國總統大選期間，聯邦調查局(FBI)前任律師麗莎．佩吉(Lisa Page)與婚外情對象聯邦調查局前任幹員史卓克(Peter Strzok)在私人簡訊中批評共和黨總統候選人川普，對話內容後來隨著國會「通俄案」調查曝光，讓佩吉成為川普嘲諷話柄。佩吉頗常時間並未發表動態更新的推特帳號，1日晚間發文寫道：「我將不再沉默。」

(影音來源：FOX News YouTube)

佩吉的推特發文還附上新聞網站「野獸日報」(The Daily Beast)專訪網址。她接受專訪時說，川普的言詞攻擊「令人噁心」。

她也表示，川普今年10月間在明尼蘇達州一場造勢活動上，用猥褻口吻模仿她寫給史卓克的簡訊內容，讓她看了之後決定要站出來說幾句話。

佩吉說：「過去幾年，我一直保持沉默，希望這一切能夠淡化消失，想不到狀況卻越來越糟糕。」她表示：「忍著不為自己辯白，坐視那些仇恨我的人掌握發言權，是一件非常困難的事，所以我決定把我的權利拿回來。」

對於成為川普冷嘲熱諷的對象，佩吉說，感覺就像挨了一記重拳。她說：「當我知道他又針對我發表推文的時候，我錯愕不已。美國總統竟然在全世界面前謾罵著我，他貶低我以及我的職業，真是令人噁心。」

史卓克原本是特別檢察官穆勒(Robert Mueller)調查團隊成員，但他與佩吉的私人簡訊經過內部調查曝光後，讓史卓克被穆勒團隊除名。同樣的，由於私訊內容曝光，佩吉也辭去聯邦調查局律師一職。

2018年，佩吉在眾院司法委員會閉門聽證會上對國會調查人員作證，答覆有關「通俄案」調查的相關問題。

前任白宮聯絡室主任史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)2日接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時，對於佩吉選擇站出來為自己發聲表示讚賞。

史卡拉穆奇說：「受到川普掌控的許多人，都與佩吉有著同樣的感受。我為她鼓掌，我也理解為什麼她沒有辦法早一點出面，因為恫嚇威脅畢竟是有效的。」