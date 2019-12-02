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聽證會不公平？ 川普：拒絕出席

2019-12-02 18:32台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

美國總統川普以時間倉促與程序不公為由，拒絕出席將於4日舉辦的眾院彈劾聽證會。（p...
美國總統川普以時間倉促與程序不公為由，拒絕出席將於4日舉辦的眾院彈劾聽證會。（photo by Gage Skidmore via flickr, used under CC License）
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美國總統川普及其團隊因為認為眾院舉辦的聽證會對川普十分不公，因此決定不讓川普出席答辯。白宮法律顧問西波隆納指出，聽證會除了都由民主黨主持召開外，也並沒有給白宮足夠的時間進行準備，因此選擇不出席本週的聽證會。但若未來的聽證會能改善不公的情形，川普將會考慮出席答辯。

根據《路透社》報導，眾議院司法委員會主席納德勒在上週出面邀請川普出席聽證會，不要再繼續抱怨彈劾調查是對他的政治算計。對此，白宮正式透過聲明與法律顧問西波隆納向外界作出聲明，並表示將不會出席預定4日舉行的聽證會。

白宮認為，眾院委員會在聽證會的舉行上「完全缺乏程序正當性與公平性」。他們認為，眾院遲至上週才突然邀請川普出席4日的聽證會，並沒有給予總統川普足夠的時間來準備相關答辯，而且眾院也沒有告訴川普任何有關將出席聽證會的證人訊息，讓川普無所適從。

《英國廣播公司》指出，西波隆納也針對外界盛傳可能出席作證的幾名證人發表他的抨擊。他認為這些證人看起來都是專家證人，只邀請學者提供他們的專業意見，並沒有真實經歷過川普電話門的證人，因此一切都只是紙上談兵。

儘管納德勒認為這次的總統彈劾調查與過去的彈劾調查案程序完全一致，西波隆納就認為柯林頓總統1998年的總統彈劾案聽證會就比川普今日面臨的公平許多。白宮最後也在聲明中表示，儘管川普拒絕出席4日的聽證會，若未來的聽證會能夠保障川普程序上的權益，川普將會考慮出席在未來舉辦的聽證會。

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川普白宮

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