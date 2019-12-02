親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

高以翔遺照曝光！一身白暖笑當天使

美國總統大選鎖定新的潛在票源：支持者的手機聯絡人

2019-12-02 18:22經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

政治人物現在不只是要你的捐款和選票，他們還想取得你手機內的聯絡人資訊。

倫敦金融時報（FT）報導，雖然下屆美國總統大選距今仍有將近一年時間，但民主及共和兩黨正在研發一項技術，有助他們透過支持者的個人人脈，觸及潛在選民，優點是不須透過大型社群媒體平台就能辦到。

美國總統川普首度在2016年的競選活動中使用這項技術，也就是所謂的「關係組織應用程式（App）」。民主及共和兩黨的競選團隊目前都使用這類App，在取得支持者同意後，觸及他們的手機聯絡人，再與選民資料庫互相比對。

這類App一旦確認手機通訊錄內的潛在選民，就會建議支持者將預先設定好內容的簡訊寄給這些人，簡訊內容可能依競選團隊對這些潛在選民的認識程度來做調整。

根據市調機構Analyst Institute 2018年的調查，運用這項App技術已證實遠比其他競選方式更有效，投票率平均增加2.8個百分點。調查也發現，支持者發送簡訊給朋友，其影響力會比陌生人發送簡訊增加一倍。

前民主黨數位顧問提姆林表示，美國2020年總統大選不只是鎖定支持者，還會鎖定支持者的朋友，這不單關乎支持者是誰，也關乎支持者聯繫了哪些人，「他們會竭盡所能蒐集資料，包括追蹤你的聯絡對象，以及你跟他們談話的方式」。

目前專家普遍預估美國明年的大選結果，仍會非常接近，因此民主及共和兩黨都希望這類技術能成為選戰的決定性因素。川普早在上次總統大選的前幾周，就在自己的「美國優先」App內使用這項技術；而當時的競選團隊都相信，這項技術在部分搖擺州確實有助於催票。

近來科技持續發展，意味政黨競選辦公室現在可透過這些App做更多事，包括依機器學習評估的個人潛在偏好，為這些人設定專屬的簡訊內容。

美國總統川普在2016年的競選活動中，使用關係組織App「美國優先」。圖取自／網...
美國總統川普在2016年的競選活動中，使用關係組織App「美國優先」。圖取自／網路照片
分享

川普投票率社群媒體

相關新聞

1天發生2槍案 美紐奧良2死12傷

2019-12-02 13:23

北約70周年峰會明登場：川普不是唯一未爆彈 還有他倆！

2019-12-02 10:58

紐時：專制領袖跟著川普罵美媒 誰來說真話？

2019-12-02 10:13

砍殺戰俘的軍官魔鬼？衝擊美軍的「海豹戰爭罪翻案事件」

2019-12-02 09:50

反被自己害！ 美國男子在家中遭自製誘殺機關擊斃

2019-12-02 08:24

美華盛頓州電影院 因為「人尿」被迫疏散

2019-12-02 08:08

拜登：若給川普當8年總統 美國人的品格將因此改變

2019-12-01 22:24

美國紐奧良市法國區驚傳槍響 11人受傷2人情況危急

2019-12-01 20:47

美國倡議碳交易機制 氣候峰會上還是要做老大哥

2019-12-01 19:05

影／美休士頓大學送餐機器人卡路邊 被救還會說謝謝

2019-12-01 18:05
看更多

熱門文章

特斯拉開5年「里程數破百萬」 神人揭秘：維修費只花了44萬

2019-12-02 12:33

反被自己害！ 美國男子在家中遭自製誘殺機關擊斃

2019-12-02 08:24

日本花5年研發「透明橡皮擦」 只為一個原因超貼心

2019-12-01 21:10

受雇打掃超恐怖垃圾屋 花7小時還原後網友驚呆了

2019-12-02 15:50

台男子尼泊爾登山後身亡 外交部證實

2019-12-01 20:48

15歲偷渡歐陸卻魂斷 越人淘金被遮掩的真相是…

2019-12-02 11:00

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-12-02 06:49

「非處女」為由 17歲金牌選手被踢出國家代表隊

2019-12-02 14:24

全球ETF資產突破6兆美元 波動時恐加劇賣壓成隱憂

2019-12-01 19:34

金融時報：中國公司正在協助制定聯合國人臉辨識標準

2019-12-02 09:50

找回心跳聲！新娘邀「神秘嘉賓」 讓新郎驚喜淚崩

2019-12-02 12:18

從聖母院、首里城到哈修塔特 網嘆：世界遺產受難年？

2019-12-01 19:17

美國紐奧良市法國區驚傳槍響 11人受傷2人情況危急

2019-12-01 20:47

路透：傳美中貿易談判已因川普簽香港法案而暫停

2019-12-02 11:26

拜登：若給川普當8年總統 美國人的品格將因此改變

2019-12-01 22:24

200kg鋼琴家遭飛機馬桶吸住！崩潰呼救「我不想死在馬桶上」

2019-12-02 14:03

貿易戰+氣候變遷...陸最在意糧食安全

2019-12-02 00:09

美媒：香港法案觸怒北京 中美貿易協議停滯不前

2019-12-02 16:06

神秘太陽能船漂3200公里 船上還有一封親筆信

2019-12-02 15:46

男人再壯都「不舉」！網瘋「椅子挑戰」 唯女人做的到

2019-12-02 17:23

加媒：孟晚舟被拘周年 被中國拘捕的加國人受何待遇？

2019-12-02 13:16

愛子公主18歲！ 拚升學不忘運動

2019-12-02 01:12

美華盛頓州電影院 因為「人尿」被迫疏散

2019-12-02 08:08

誰准恐怖分子假釋 英朝野互推責任

2019-12-01 23:03

全球股市 明年續走多頭

2019-12-01 23:37

她見10元紙鈔遭寫字 細看內文哭慘

2019-12-02 17:03

伊朗強勢武力鎮壓 造就40年來最血腥動亂

2019-12-02 14:56

日法芬擁核德廢核 輻射廢料難安置

2019-12-01 20:51

世界遺產「最美小鎮」 奧地利哈修塔特失火 4木屋燒毀

2019-12-02 01:10

美黑色星期五 網購額創新高

2019-12-01 23:38

倫敦恐攻案／誰准恐怖分子假釋 英朝野互槓

2019-12-02 01:02

美中貿易協議難產 傳因美方挺香港

2019-12-02 10:45

放棄和平讓葉門內戰再打5年 國際社會要付8842億元代價

2019-12-02 11:32

全球抗暖化示威潮中…氣候峰會登場

2019-12-02 00:10

26歲就存3000萬元 他分享2點致富之道

2019-12-02 17:51

維持減產還是再加大減產？ 五點看懂OPEC本周開會大哉問

2019-12-02 09:53

美三零售業者 躍黑色星期五大贏家

2019-12-01 23:37

澳洲外交部：中國拘禁澳籍作家楊恆均 情況令人無法接受

2019-12-02 09:12

歹年冬！景氣慘南韓企業今年掀起裁員風 每5家就有1家

2019-12-02 18:14

長銷地位確立 任天堂Switch本季料再熱賣946萬台

2019-12-02 08:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top