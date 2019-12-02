美國總統大選鎖定新的潛在票源：支持者的手機聯絡人

2019-12-02 18:22 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



政治人物現在不只是要你的捐款和選票，他們還想取得你手機內的聯絡人資訊。

倫敦金融時報（FT）報導，雖然下屆美國總統大選距今仍有將近一年時間，但民主及共和兩黨正在研發一項技術，有助他們透過支持者的個人人脈，觸及潛在選民，優點是不須透過大型社群媒體平台就能辦到。

美國總統川普首度在2016年的競選活動中使用這項技術，也就是所謂的「關係組織應用程式（App）」。民主及共和兩黨的競選團隊目前都使用這類App，在取得支持者同意後，觸及他們的手機聯絡人，再與選民資料庫互相比對。

這類App一旦確認手機通訊錄內的潛在選民，就會建議支持者將預先設定好內容的簡訊寄給這些人，簡訊內容可能依競選團隊對這些潛在選民的認識程度來做調整。

根據市調機構Analyst Institute 2018年的調查，運用這項App技術已證實遠比其他競選方式更有效，投票率平均增加2.8個百分點。調查也發現，支持者發送簡訊給朋友，其影響力會比陌生人發送簡訊增加一倍。

前民主黨數位顧問提姆林表示，美國2020年總統大選不只是鎖定支持者，還會鎖定支持者的朋友，這不單關乎支持者是誰，也關乎支持者聯繫了哪些人，「他們會竭盡所能蒐集資料，包括追蹤你的聯絡對象，以及你跟他們談話的方式」。

目前專家普遍預估美國明年的大選結果，仍會非常接近，因此民主及共和兩黨都希望這類技術能成為選戰的決定性因素。川普早在上次總統大選的前幾周，就在自己的「美國優先」App內使用這項技術；而當時的競選團隊都相信，這項技術在部分搖擺州確實有助於催票。