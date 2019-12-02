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1天發生2槍案 美紐奧良2死12傷

2019-12-02 13:23世界日報 編譯樊蕙／綜合1日電

紐奧良法國區附近槍手當街開火，10人受傷2人命危。美聯社
紐奧良法國區附近槍手當街開火，10人受傷2人命危。美聯社
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路易斯安納州紐奧良市熱門觀光景點法國區運河街(Canal Street)1日凌晨近3時30分驚傳槍響，共10人中彈，其中兩人傷勢危急，送往當地醫院救治。

案發當日下午近1時，該市第七區(Seventh Ward)、位於法國區北部約3哩的住宅區也發生槍擊，造成兩死兩傷。

槍案發生當時在附近的男子庫爾布雷斯(Kenneth Culbreth)向當地媒體透露，案發前他到連鎖藥店CVS購物；「當我正要走出店門口時，就聽到槍聲；一連好多聲，我根本算不清楚。」

一名CVS藥局員工也說：「我聽到三聲槍響，然後大家就開始四處逃竄。」

警方稱兩起案件正在偵辦中，目前並無證據顯示兩者有關。

警官佛格森(Shaun Ferguson)證實，目前已拘留一名可疑嫌犯，但尚未釐清其與案件的關聯。

案發地點已加強警力戒備，因為當晚附近的賓士超級巨蛋(Mercedes-Benz Superdome)準備舉行Bayou Classic美足球賽；該賽事為每年感恩節後周末舉行，由格蘭布林州立大學(Grambling State University)對戰南方大學(Southern University)，警方一度以為其為攻擊目標。

全案目前仍在調查中；警方正在附近運河街第700街區、位於波本街(Bourbon)與皇家街(Royal)之間地區，收集目擊者供詞與監視器錄影畫面，也為提供線索幫助逮捕嫌犯的民眾，準備最高5000元獎金。

2016年11月27日，也是舉辦該年度球賽的周末，法國區波本街也發生槍擊案，共10人中彈，其中25歲的巴頓魯治郡(Baton Rouge)刺青藝術家杜利佛(Demontris Toliver)傷重不治。

法國槍擊感恩節

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