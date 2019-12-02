北約70周年峰會明登場：川普不是唯一未爆彈 還有他倆！

2019-12-02 10:58 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



北約70周年領袖峰會明天（3日）在倫敦登場，今年的未爆彈不只美國總統川普，還有質疑北約已腦死的馬克宏，以及派軍入侵敘利亞並與馬克宏公開互罵的土耳其總統厄多安。

彭博資訊報導，三個重要成員國此次峰會帶來互有衝突的議題，令外界份外擔心北約前途。

美英兩國官員上周費心竭力強調北約的成功：包括自俄羅斯2014年入侵烏克蘭後重新找到目標感；北約國家已增列國防開支；作戰領域擴大至防恐、網路安全，甚至納入太空。

北約也持續吸引新成員，北馬其頓預定明年加入，將讓今年坐上峰會會議桌的領袖增加到30人，多於1989年柏林圍牆倒塌時的15人。

但這些都因為成員國公開爭論北約原則以及應專注的任務所淹沒。德國不希望大家吵翻天，已提議組成專家小組，研究北約未來的政治型態。

德國總理梅克爾上周難得為北約辯護：「維持北約符合我們的最大利益，比冷戰時期更為重要。歐洲目前無法獨立捍衛自己。」

一名美國官員上周五表示，川普的優先要務是號召北約抵制中國與日俱增的影響力。川普也將施壓盟友增加國防開支、排除中國企業參與5G行動網路的建設，但許多國家並不情願配合。

馬克宏想要北約優先對抗恐怖主義。上周13名法國士兵在馬利遇害，周五倫敦持刀攻擊事件造成兩死。一名法國官員透露，馬克宏也計畫施壓歐洲國家分攤更多「運作」所需經費，配合川普漲軍費的要求。

厄多安則要求北約接受土耳其在敘利亞北部的目標，包括把與北約盟國併肩作戰對抗伊斯國的庫德族部隊列為恐怖威脅。他已開始測試最近向俄羅斯斯採購的S-400防空系統，讓土國和西方盟友的關係雪上加霜。

英國智庫國際戰略研究所 （IISS）副所長謝克表示：「如果川普、馬克宏和厄多安能不做出破壞聯盟的事，順利開成峰會，就能證明北約國家有多重視此一機構。」