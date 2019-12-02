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紐時：專制領袖跟著川普罵美媒 誰來說真話？

2019-12-02 10:13聯合報 編譯馮克芸／即時報導

紐約時報上周六（11月30日）刊出社論指出，自從美國總統川普以「假新聞」一詞攻擊多家美國媒體，世界許多專制領袖忙著有樣學樣。無論在美國或在全世界，面對此一挑戰，應有更多人把自由獨立新聞機構的真相說出來，且表明其可貴的價值。

紐時指出，歷史學家史奈德（Timothy Snyder） 曾在紐時撰文說，希特勒及納粹當年想出了「撒謊的新聞」這個口號，敗壞獨立新聞工作的名聲。現在這個手法在美國總統川普的運用下，已貌似合法，川普用的詞是「假新聞」。

該報上個月根據中國大陸政府文件報導新疆拘留營詳情時，中國政府說：「編造假新聞博眼球，是美國紐約時報的慣用伎倆。」紐時認為，中共厚顏用上「假新聞」一詞，掩飾上百萬穆斯林被關在囚營的事實。

這篇社論說，川普的本意當然並非如此。他不是個有謀略或意識型態特別強烈的人，他的舉動多半出於個人或政治利益。當他突然宣布美軍撤出敘利亞或特赦戰犯時，大家可以合理認為，他沒想到中東長期權力均勢，或是美軍名聲及士氣，他是為了某些他察覺到的立即政治利益而出招。

川普攻擊美國新聞媒體也是這樣。他其實很喜歡媒體，一向迎合媒體，且從他1970年代開始把自己打造成電視名人以來，他一直受到媒體滋養。但他需要一種辦法，向支持者解釋，為何被人揭露出那麼多無能的政府官員。他至今超過600次，在推文中使用「假新聞」一詞。

當美國總統攻擊美國獨立新聞機構，其他許多專制領導人忙著有樣學樣。自從川普把「假新聞」這個詞合法化後，全世界已有包括民主國家領袖在內的數十名官員跟進。若可以假裝某件事不存在，何必還去爭辯事實？這就是中國政府的作為，他們稱紐時關於新疆的報導是假的，且宣稱「不值一駁」。

遵循著與白宮相同的劇本，汶萊政府在禁播英國廣播公司（BBC）節目時，一名高官搬出「假新聞」說詞；在長期迫害洛興雅族的緬甸，一名官員告訴紐時，洛興雅族的存在就是「假新聞」；俄羅斯外交部在其網站上，使用紅色戳記「假的」符號，標識他們不喜歡的新聞報導。

紐時認為，人們的確應該詳細檢驗新聞報導，戳破其中錯誤，分析並指出其中偏見。但川普特許的是一種更危險的辦法。

「假新聞」崛起成為一種武器，出現在供應世界真貌資訊的產業已岌岌可危之際。受網路興起的影響，獨立新聞機構的財務基礎受到侵蝕，而同時網路又成全球惡意造假的管道。如今人們若想知道哪種報導可信，是越來越難了。當政府和民眾對一套套事實皆無共識時，那種社會中唯一會壯大的，就是最有權勢的那群人。

無論在美國或在全世界，民主要健全，得對上述挑戰提出更佳解答，例如，政治人物應施壓網路公司，要求他們承擔責任，因為網路公司早已是世界最主要的資訊發布者。而新聞機構也必須保證有錯必改、不斷與報導中的偏見對抗、追求真相絕不打折。

這篇社論最後說，2017年8月，美國參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）曾罕見地為美國媒體辯護說：「我的看法是，多數新聞並不是假的。」上個月，麥康諾說，紐時關於新疆報導的根據文件，是一項「喬治歐威爾式運動的指南」，而此運動「有效清除了一個在宗教和種族上的少數族裔」。

並不是每一個新聞機構都有能力製作這種報導且讓讀者看到聽到，目前並無跡象顯示川普了解這項重點，或他在乎此事。因此把自由新聞的真相說出來、表明自由新聞的價值，這件事就落到我們其他人身上，特別是像麥康諾這樣的領袖。

紐約時報上個月批露中共政府內部文件，報導中國在新疆拘留大批穆斯林。圖為今年5月3...
紐約時報上個月批露中共政府內部文件，報導中國在新疆拘留大批穆斯林。圖為今年5月31日檔案照，新疆省和田市市郊一處疑似關押穆斯林地點的瞭望台。法新社
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假新聞川普紐約時報

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