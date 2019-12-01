拜登：若給川普當8年總統 美國人的品格將因此改變

2019-12-01 22:24 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳韋廷 ／即時報導



美國民主黨總統參選人、前副總統拜登在11月30日向愛荷華州選民提出警告說，川普若當8年總統，將「改變美國人的品格」。愛荷華州是全美第一個舉行黨內初選的州，而日期將是明年2月3日。

人在愛荷華州展開8天巴士行競選行程的拜登說：「我們國家的品格這次在選票上，我們的孩子正在聽著，他們想知道將發生什麼事。」他並砲轟川普的貿易政策及其對愛荷華州造成的影響。