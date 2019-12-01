台灣藍鵲躍上國際期刊 台灣團隊獲肯定

2019-12-01 19:09 中央社 洛杉磯30日專電



有「國鳥」美名的台灣藍鵲，躍上了最新一期的國際科學期刊「細胞」（Cell）封面，旅美學者鍾正明與台灣團隊合作，探討大自然當中飛行如何成真的研究成果，獲得國際肯定。

這次的研究論文「飛行羽毛的誕生：生物建構原則及適應性」，研究對象涵蓋台灣的25種鳥類、緬甸出土的1億年琥珀化石，從生物物理學、分子生物學、鳥類行為學、考古學等跨領域方法，探討大自然當中飛行如何成真。

論文由中國醫藥大學、南加大團隊領銜，共10所大學及研究機構參與，分析自然界最複雜的皮膚附屬物「羽毛」，解密功能性結構法則與發育過程。

值得注意的是，11月27日出版的「細胞」期刊的封面刊登攝影家郎紹華拍攝的「台灣藍鵲」照片，讓鍾正明感到驕傲，他認為「國鳥」登上國際期刊封面，代表台灣在科學研究的實力。

鍾正明接受中央社專訪說：「這次格外有意義，因為這是以台灣團隊為主力，展現與美國的跨領域合作成果。」

鍾正明是中央研究院院士、南加州大學（USC）病理系教授，也是世界級的再生醫學、遺傳生態學家，他的研究經常刊登在國際重量級期刊中。

研究中，進一步把現今適應各種生態的多樣鳥羽，與完整保存於琥珀中距今近1億年前的原始羽毛比較，提出飛行用羽毛於結構與發育上的演化趨勢。

鍾正明表示，研究成果為多功能羽毛的結構、發育、與演化帶來革命性的創見，也將啟發仿生複合材料的設計與開發。

他說，台灣為主的研究團隊，經過期刊的嚴格審核、獲得頂級科學家認可，非常不容易。期刊評論指出，這篇研究等同創造了一個新的領域，融合了發育生物學、演化生物學、環境生態學、古生物學，具有指標意義。

鍾正明說：「（研究）出發點其實很簡單，跟許多人類古代文明的疑問一樣，『鳥為什麼能夠飛翔、人類如何飛天？』只是我們用最先進的技術，來回答這樣一個簡單的問題。」

鍾正明表示，做應用性質的研究比較容易，相對來說，要回答一個大哉問，必須投入龐大的資源，更要有「堅忍不拔的精神」，這篇論文的產生就是一個很好的範例，台灣科學家與國際的良性互動，做出高水準的研究成果。

透過對飛行羽毛的探究，鍾正明說，這是一種向自然學習的方式，希望更瞭解自然之後，將其建構的原則應用在科技與醫學工程的創新設計上。

鍾正明在南加大的幹細胞研究團隊，過去有不少留學的台灣科學家參與研究，這次不同的是，這篇論文是台灣的中國醫藥大學團隊為主力，每兩週與他視訊會議、交流意見。

他認為，儘管自身旅居國外，能藉此為台灣科學界略盡棉薄之力，也對這次台灣團隊展現的成果感到驕傲。

目前包括美國國家衛生研究院（NIH）支持鍾正明南加大實驗室，台灣有科技部、教育部支持的中國醫藥大學「整合幹細胞中心」、生物物理學家阮文滔、骨科醫師洪士杰，總共有31名台美科學家參與研究計畫。