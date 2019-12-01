美國倡議碳交易機制 氣候峰會上還是要做老大哥

2019-12-01 19:05 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合30日電



「聯合國氣候變遷綱要公約第25次締約國會議」(COP25)2日起在西班牙馬德里登場，美國雖然正式啟動退出「巴黎氣候協定」的程序，但仍為國際領袖談判桌上的一股動力，規畫限制溫室氣體逸散的碳交易規則。

川普總統拒絕配合國際共識減碳，美國官員長期在國際舞台倡議逸散交易機制，華府也希望在碳市(carbon markets)結構上擁有發言權；COP25將聚焦如何利用碳市削減溫室氣體逸散。

美國政府力求碳市透明且負責，航空及石油等產業則可能透過碳市交易碳排放。

環保團體「世界野生動物基金」(World Wildlife Fund)支持全球行動對抗氣候變遷，WWF國際氣候協調副主任沙勒特(Brad Schallert)說：「就算一個人可能不在乎氣候，但這是美國的長期利益。」

憂思科學家聯盟(Union of Concerned Scientists)政策與策略主任梅耶爾(Alden Meyer)說，石油與天然氣產業未能成功遊說川普遵守巴黎氣候協定，「他們支持逸散交易等機制，因為在COP25會議中的美國國內約束氣候領域，將給予業界降低成本的彈性。」

華府將指派由資深外交官和官員組成的小團隊，出席COP25大致是去年出席波蘭COP24的成員，包括政府官員和業界代表。

川普政府兩年前在氣候峰會上扮演要角，主持推動潔淨煤礦的討論，但美方此次不主持也不出席類似的場邊活動。

美國團隊將由氣候磋商員金‧卡納漢(Kim Carnahan)和副助卿瑪西亞‧伯尼卡特(Marcia Bernicat)率隊出席；國務卿龐培歐(Michael Pompeo)本月稍早強調，美國將「持續扮演現實和務實的楷模」，注重在國際氣後討論中扮演創新角色和開放市場。

川普雖然啟動退出巴黎氣候協定的程序，但要到2020年美國大選後的11月4日才會生效。

其他國家歡迎美國磋商員加入會談，協助擬定相關法規，盼望未來的總統能夠改弦易轍。