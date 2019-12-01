親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

印度羽賽／直落二退地主好手 王子維終結冠軍荒

質詢砂石議事錄曝光 韓國瑜岳父：他看我賺也要選立委

美國倡議碳交易機制 氣候峰會上還是要做老大哥

2019-12-01 19:05世界日報 編譯陳韻涵╱綜合30日電

「聯合國氣候變遷綱要公約第25次締約國會議」(COP25)2日起在西班牙馬德里登場，美國雖然正式啟動退出「巴黎氣候協定」的程序，但仍為國際領袖談判桌上的一股動力，規畫限制溫室氣體逸散的碳交易規則。

川普總統拒絕配合國際共識減碳，美國官員長期在國際舞台倡議逸散交易機制，華府也希望在碳市(carbon markets)結構上擁有發言權；COP25將聚焦如何利用碳市削減溫室氣體逸散。

美國政府力求碳市透明且負責，航空及石油等產業則可能透過碳市交易碳排放。

環保團體「世界野生動物基金」(World Wildlife Fund)支持全球行動對抗氣候變遷，WWF國際氣候協調副主任沙勒特(Brad Schallert)說：「就算一個人可能不在乎氣候，但這是美國的長期利益。」

憂思科學家聯盟(Union of Concerned Scientists)政策與策略主任梅耶爾(Alden Meyer)說，石油與天然氣產業未能成功遊說川普遵守巴黎氣候協定，「他們支持逸散交易等機制，因為在COP25會議中的美國國內約束氣候領域，將給予業界降低成本的彈性。」

華府將指派由資深外交官和官員組成的小團隊，出席COP25大致是去年出席波蘭COP24的成員，包括政府官員和業界代表。

川普政府兩年前在氣候峰會上扮演要角，主持推動潔淨煤礦的討論，但美方此次不主持也不出席類似的場邊活動。

美國團隊將由氣候磋商員金‧卡納漢(Kim Carnahan)和副助卿瑪西亞‧伯尼卡特(Marcia Bernicat)率隊出席；國務卿龐培歐(Michael Pompeo)本月稍早強調，美國將「持續扮演現實和務實的楷模」，注重在國際氣後討論中扮演創新角色和開放市場。

川普雖然啟動退出巴黎氣候協定的程序，但要到2020年美國大選後的11月4日才會生效。

其他國家歡迎美國磋商員加入會談，協助擬定相關法規，盼望未來的總統能夠改弦易轍。

巴黎氣候協定川普氣候變遷

相關新聞

影／美休士頓大學送餐機器人卡路邊 被救還會說謝謝

2019-12-01 18:05

才剛起飛就失事 南達科他州墜機事件釀9死3傷

2019-12-01 12:48

美國猶他州精緻拱門 遊客墜落2死1傷

2019-12-01 12:30

冬風暴強襲 打亂數百萬旅客收假行程

2019-12-01 12:27

愛阿華州選情告急 拜登展開8天巴士行拚人氣

2019-12-01 09:54

軍官與魔鬼與川普：衝擊美軍軍紀的「海豹戰爭罪翻案事件」

2019-12-01 08:30

星期人物／冰雪奇緣之母 珍妮佛．李伊 蛻變的不完美公主

2019-11-30 23:53

熱門文章

奧地利哈修塔特失火！名列世界遺產 四間木屋幾乎全毀

2019-12-01 09:09

切斷華為供貨 美國再出招

2019-12-01 00:12

被貿易制裁必完蛋？這國改進弱點 反靠它征服世界

2019-12-01 09:00

日人玩遊戲砸5.6萬被電視台公審 網批：花錢是個人自由　

2019-11-30 20:57

慟！倫敦恐攻劍橋畢業生不幸遇害 父親：他總幫助弱勢

2019-12-01 08:52

川普貿易戰重創美國人！專家：百姓損失比經損高近9倍

2019-12-01 18:01

丹麥年度風險評估報告：中國以軍事及科學手段滲透北極

2019-11-30 22:59

怕不能餵飽14億人！貿易戰、氣候變遷威脅中國糧食安全

2019-12-01 10:47

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top