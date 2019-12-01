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美國猶他州精緻拱門 遊客墜落2死1傷

2019-12-01 12:30世界日報 編譯盧炯燊／綜合30日電

猶他州拱門國家公園(Arches National Park)的著名地標精緻拱門(Delicate Arch)29日發生致命意外，三名男女可能因步道濕滑而從步道墜落，造成二死一傷。

猶他州格蘭德郡( Grand County )警長辦公室表示，事發在29日早上7時半左右，三名男女從精緻拱門步道跌落下面的砂丘區，一名60歲女子及一名65歲男子當場死亡，另一名30歲的男子則由救護直升機空運到摩押地區醫院(Moab Regional Hospital)救治。

警方消息指出，出事的三人來自加州，並有親屬關係，但身分要在下周才公布。

國家公園的首席護林員布朗(Scott Brown)表示，意外因仍不清楚，不排除是步道濕滑所致，他證實出事時，步道一帶濕滑。公園官員發出推文指出，冬季天氣造成步道濕滑，遊客必須小心謹慎。

事故發生後，精緻拱門步道暫時關閉，但稍後重新開放。

這座國家公園內有2000個拱門，46呎高的精緻拱門最廣為人知，每年接待遊客超過150萬，它也是猶他州的地標，三個標準車牌圖案選項之一。

國家公園管理局表示，這條三哩長，480呎高的精緻拱門步道，看似近在咫尺，因此常被遊客低估，護林員也頻頻出動救人。

國家公園直升機事故

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