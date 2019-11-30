火爆！搶黑五折價品 各地購物中心傳暴力

2019-11-30 14:37 世界日報 編譯樊蕙╱綜合29日電



賓州購物中心搶購者大打出手，也有人封商場抗議。圖／世界日報提供 分享 facebook

黑色星期五揭開年底購物季，而消費者因搶購折價品而引發衝突，甚至上演全武行的事件也每年頻傳；紐約上州雪城（Syracuse）購物中心「Destiny USA」29日晚間7時許驚傳槍響，警方稱有一人腿部中彈，目前槍手仍在逃。

警方抵達現場後，在購物中心美食區發現傷者，無生命危險，目前全案仍在調查中；案發後購物中心隨即關閉，而雪城警察局長巴克納（Kenton Buckner）當日晚間說，警方仍將駐守現場。

去年黑色星期五，也有兩位民眾在梅西百貨（Macy`s）被刀刺傷；今年已是連續第二年在黑色星期五發生攻擊事件。

而當日一大早，賓州的理谷購物中心（Leigh Valley Mall），也有三名顧客為搶購黑色星期五優惠商品而爆發衝突，進而大打出手；過程被圍觀民眾拍下，並在臉書瘋傳。

影片中可以看到，該購物中心內的快時尚品牌Forever 21店外，兩名男子在地上扭打；隨後另一名男子加入戰局，對一名試圖從地上爬起來的男子揮拳，使其再度跌倒。

旁邊許多顧客受到驚嚇並駐足圍觀，也能聽到有人驚叫、也有人罵髒話。

黑色星期五是美國感恩節隔天的周五，也是年底節日購物季的開端，自2005年以來已成為每年最繁忙的購物節。

一開始商店是在周五的零時開門，但瘋搶優惠折扣的熱潮，已促使店家將開門時間不斷提早；如今在感恩節當日下午5時開門已逐漸成為常態。

紐約市先鋒廣場（Herald Square）的梅西百貨，28日下午5時開門前，門外已聚集大批民眾不畏寒冷等候。

曼哈頓一家電子產品連鎖店百思買（Best Buy）也擠進大量顧客，試圖以優惠價格搶購最新款電器與電子產品。

感恩節當天下午，從阿肯色州本頓維爾（Bentonville）一家沃爾瑪零售商店、到加州布班克市（Burbank）的另一家店，都有大批顧客推著購物車，裡面堆得滿滿都是佳節準備送出的禮物。