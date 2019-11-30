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首見！今年美國消費者多數年終購物 上網搞定

2019-11-30 14:35世界日報 記者顏伶如、張大仁╱綜合報導

首次多數民眾稱上網進行黑五搶購。圖／世界日報提供
首次多數民眾稱上網進行黑五搶購。圖／世界日報提供
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位於維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）的梅西百貨公司（Macy"s）分店，對於今年「黑色星期五」（Black Friday）大減價日，早就訂好促銷策略。貨架上擺出特價25元的香水套組，還有每件下殺到15.99元的保暖背心，銀器首飾更是有2.5折的超低價優惠，店裡還點綴著印有「不可思議的開門特賣優惠」字樣海報。然而，跟以往不同的，當購物中心工作人員29日早晨6時開啟一樓大門時，卻發現完全沒有消費者等著上門搶購。另外，今年美國消費者首度出現絕大多數年底假期購物將透過網購完成的現象。

這個現象似乎顯示零售連鎖店提供的早期折扣以及網購的激增，可能已遮蔽了美國這個最大購物日的光芒。

幾分鐘後才姍姍來遲，住在馬里蘭州德國城（Germantown）的47歲消費者卡米查爾（Nicola Carmichael）說：「空盪盪像座鬼城。其實提前特賣早就開跑了，看看周圍，這裡的氣氛只能說是沒有人，沒有人，還是沒有人。」

在對購物人龍的現場調查顯示，今年的購物者減少了，因為零售連鎖店開始比平常更早提供折扣，以彌補今年較短的假期購物季。

今年的「黑色星期五」大促銷，早在10月間就已經推出，也就是絕大多數民眾還沒有想到感恩節的時候，感恩節隔天的瘋狂大拍賣卻已登場。從10月迄今的幾周，零售商家不間斷地推出一波又一波「黑色星期五」的相關提前優惠，目的在於吸引消費者提前掏腰包買東西，並且增加消費次數。

「黑色星期五」向來是零售業者一年當中銷售最佳的重頭戲，但今年受到關稅大戰陰影、冬季風暴肆虐以及假期購物季天數較少等因素影響，讓零售業者對於今年的「黑色星期五」特賣特別緊張，頻頻推出各式各樣的折扣與優惠，爭取顧客上門。

在五角大廈梅西百貨為家人購買衣服和玩具的28歲史密斯（Jay Smith）說：「由於貿易戰新聞持續呈現不同樣貌，我們對售價的確有些擔憂，但是目前還看不出有這種影響，所以我估計今年的支出與過去差不多。」

他說：「我相信黑五一定會有一些很好的折扣交易，但總的來說與我們過去所看到的差不多。」

沃爾瑪、目標百貨、好市多和百思買等公司已經擴大了網購業務、送貨和快速的店內取貨等服務來吸引客戶。

儘管黑色星期五仍然很重要，但隨著從萬聖節前一周開始一直延伸到耶誕節前夕的假日購物季，隨著零售商的折扣在整個購物季中不斷加深，黑五的重要性正在逐漸減弱；許多消費者如今紛紛以平常心看待「黑色星期五」，把這一天當成商家另一個折扣日子。就算願意加入採購，越來越多消費者現在的選擇是上網購買。

國際會計審計專業服務機構普華永道公司（PricewaterhouseCoopers）指出，今年美國消費者首度出現絕大多數年底假期購物將透過網購完成的現象，包括透過電腦或手機等行動裝置訂購。

黑色星期五網購感恩節

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