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最新調查：購物網站評價 逾1/3是假的

2019-11-30 14:34世界日報 記者胡玉立╱綜合報導

主要零售網站的產品網路評論，逾三分之一是假的。圖／世界日報提供
主要零售網站的產品網路評論，逾三分之一是假的。圖／世界日報提供
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隨著年終佳節購物季到來，虛假騙人的網上「使用感想」隨之而生，各大零售商如何反擊，壓力也越來越大；消費者網站Fakespot調查，包括亞馬遜(Amazon.com)、沃爾瑪(Walmart)和絲芙蘭(Sephora)等主要網站的購物的網路「使用感想」，逾三分之一是由機器人或有酬作者撰寫的假感想。消費者購物時不可不知，避免受欺騙誤導，白花冤枉錢。

面對滲水感想的問題如此普遍，聯邦貿易委員會開始嚴加打擊違規者，國會議員也敦促亞馬遜加強網站審查監督；蘋果公司11月則是突然撤掉其網上商店所有產品「使用感想」和評分。

亞馬遜、沃爾瑪和絲芙蘭對Fakespot調查結果表示異議，但也強調正採取行動，讓「使用感想」更可靠。以亞馬遜為例，該公司表示，過去一年已花逾4億元保護客戶免受「使用感想」濫用和其他欺詐不當行為侵害。去年，該公司總計阻止逾1300萬次在其網站留下假「使用感想」的企圖。

亞馬遜發言人強調，過去一個月，消費者在亞馬遜網站閱讀到的「使用感想」99％以上是真實的。而且，Fakespot其實無法確定亞馬遜「使用感想」的真實性，因為它無法造訪亞馬遜專有數據庫。

網路假「使用感想」問題日益嚴重，令面臨重要佳節假期購物需求的眾多消費者，感到沮喪。據美國零售聯合會數據，11月和12月線上銷售可望增長14％，約占零售總額23％，其中不包括汽車、汽油和餐廳。

40歲的金融服務經理潔西卡．尚馬克(Jessica Shanmac)最近在亞馬遜網站上購買了好幾樣與宣傳不符的劣質產品，原本相當依賴網路「使用感想」的她表示，「我覺得不敢再相信它們了」。現在的她，上網購物前會做更多研究，包括比較各家網站「使用感想」。

包括Fakespot、ReviewMeta和其他初創公司，使用計算法和人工智能過濾「使用感想」，並標記出問題「使用感想」。他們查看「使用感想」是否隨時間推移均勻分布、還是圍繞特定日期排列，也會看獲得驗證的消費者寫了多少則「使用感想」。此外，他們還分析語言、尋找主題或重複單詞，了解「使用感想」是否有一定腳本。

虛假「使用感想」普遍的問題跡象是：大多數產品都獲得數量眾多的好評。ReviewMeta創始人湯米．努南(Tommy Noonan)分析亞馬遜「使用感想」指出，他的公司注意到2019年前3個月亞馬遜網站上未經驗證的購買「使用感想」激增，其中98％給五顆星，一星評價不到1％。亞馬遜後來刪除了ReviewMeta標記出來的大多數「使用感想」。

數據科學家指出，更自然的「使用感想」分布是五星和一星「使用感想」數量更相當；因為對產品有最正面或負面評價的人，更傾向發表「使用感想」。網路安全公司Flare Systems研究長狄卡瑞-何圖(David Dcary-Htu)說：「大多數網路『使用感想』都是正面的；但不可能有那麼多快樂的人。」

虛假「使用感想」普遍的問題跡象是：大多數產品都獲得數量眾多的好評。圖／世界日報提...
虛假「使用感想」普遍的問題跡象是：大多數產品都獲得數量眾多的好評。圖／世界日報提供
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