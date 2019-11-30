黑五銷售狂潮席捲全球 多國環保團體促禁止

2019-11-30 14:32 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ╱綜合29日電



紐約市梅西百貨本月29日消費者人山人海。美聯社 分享 facebook

美國人在感恩節次日正式展開年底節慶採購活動，而不過感恩節的法國、俄國、南非等地也湧現黑色星期五狂熱採購潮；在美國的黑五銷售狂潮近年來衝擊世界各地之下，這股強大的風潮引起一些行動分子、政治人士，甚至消費者反彈。

抗議氣候變遷的示威群眾，29日即阻擋巴黎附近的亞馬遜倉儲和商店，反對他們宣稱正殺害地球的過度生產消費。一些法國國會議員更希望根本禁止黑色星期五。

德國的環保分子抗議黑五對環境造成的影響，羅馬的抗議分子則打出「綠色星期五」的口號。

英國和其他一些國家的消費者權利團體，宣稱商家利用黑五促銷誘使顧客花錢，可是它們提供的折扣是否確實卻不明。

有人擔心黑五傷害小商家，因為它們沒有大連鎖店或跨國公司龐大的行銷預算和網路銷售勢力。

在巴黎一帶舉行「阻撓黑五」抗議活動的團體說：「地球在燃燒，海洋在死亡，我們還在消費、消費和製造、製造，要直到所有生物滅絕嗎？…我們不能為三成折扣出賣我們的孩子！」

商業全球化使美國消費者的喜好擴展到世界各地，從萬聖節糖果一直到早餐乾穀片和花生醬，甚至取代當地傳統飲食。

許多行動分子認為，「黑五」是這種轉變的根本代表，完全是為了在耶誕節前刺激銷售的商業活動，也是資本主義徹底失控的象徵。

黑五促銷活動更從星期五當天擴展到「網購星期一」，一些國家更出現「黑色周」。

捷克一家電器連鎖店模仿美國總統川普的競選活動，推出「使黑五再度偉大」的宣傳口號。南非媒體也播出民眾在商店外面排隊等待搶購的景象。

英國「衛報」痛批大商家利用黑五猛撈錢，顯示「我們建立的世界何等殘破不堪」。

黑色星期五之名源自許多商家利用這一天生意滾滾，使全年營業從赤字轉虧為盈，但「黑五」也順應各地文化改變風貌；埃及即保存黑五的所有層面，只是改了名字，因為周五是穆斯林神聖的禮拜日，因此許多商家改用「白色星期五」或「黃色星期五」。