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好市多官網感恩節當機 估損失1100萬元

2019-11-30 14:31世界日報 編譯郭宣含╱綜合29日電

好市多網站感恩節當機，估計損失1100萬元銷售。 美聯社
好市多網站感恩節當機，估計損失1100萬元銷售。 美聯社
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消費者搶在黑色星期五之前瘋狂購物之際，折扣店Nordstrom Rack和好市多的網站卻在27日晚間至28日凌晨出現「技術問題」，消費者在社群媒體上抱怨無法在網路完成下單；據估計，好市多可能因此損失1100萬元的優惠商機，Nordstrom Rack則因資訊不足，無法評估損失。

「商業內幕」（Business Insider）最先透過優化網路服務公司Yottaa得知這兩個零售商網站當機，截至28日下午12時30分，好市多官網仍以橘色公告通知顧客，其網站出現反應時間過慢的問題，並為此道歉。

同時Nordstrom Rack官網也出現短暫當機，之後又重新上線；該零售商先前在推特通知顧客，他們正努力解決網站問題。

商業內幕報導，目前無法取得Nordstrom Rack和好市多的回應。

零售折扣網站Love the Sales分析好市多官網當機總時間與去年網路銷售收入的數據，另外還評估網路流量和季節性等因素，最後估計好市多的損失恐達1100萬元。

Love the Sales行銷主任所羅門（Liam Solomon）29日告訴「美國廣播公司」（ABC）說：「我們計算他們的官網一天賺多少錢，也考量季節性等因素，28日比4月中或其他日子的銷售額高出許多。我們觀察他們在這天每分鐘應該獲利多少再乘以當機時間，於是得到1100萬元的商機損失。」好市多官網當機時間為9019分鐘，約為16個小時。

所羅門接著談到官網同樣出現技術問題的Nordstrom Rack，他表示這家零售商的資訊並不如好市多豐富，因此難以評估網站當機的基本影響。

除了零售商官網出現問題，臉書和Instagram在感恩節當天也出現大規模當機，Yottaa科技長巴逢（Bob Buffone）表示，零售商在節日期間透過社群媒體大力宣傳，造成使用這些社群平台的消費者的流量暴增才會當機。

除了零售商官網出現問題，臉書和Instagram在感恩節當天也出現大規模當機。圖...
除了零售商官網出現問題，臉書和Instagram在感恩節當天也出現大規模當機。圖／世界日報提供
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