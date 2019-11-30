兒童隱形眼鏡明年3月上市 FDA認證可減緩近視

2019-11-30 13:09 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ／綜合29日電



近視兒童首批隱形眼鏡獲美國政府批准。圖／世界日報提供 分享 facebook

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)近日核准8至12歲近視兒童配戴隱形眼鏡，而明年3月「酷柏光學公司」(Cooper Vision)也將推出首款兒童適用的一次性日拋軟式隱形眼鏡「MiSight」。

位於加州的普萊森頓(Pleasanton)酷柏光學，除了生產光學商品也提供其他醫療服務，如光學醫療設備製造、基因檢測、試管嬰兒篩檢等；FDA的消息一出，酷柏光學股票瞬間成長1.5%。

據FDA表示，近視兒童的比率隨著科技進步也不斷上升，罹患近視的年齡也逐漸降低，而且隨著年紀增長，近視度數愈深；美國驗光協會(AOA)也說，近視影響全國30%人口。

許多罹患近視的成人可以選擇雷射手術治療，但因為兒童眼球尚未發育完全，未成年治療近視的選項和成效都有限，雖然配戴眼鏡或隱形眼鏡可以暫時矯正視力，但兩者都無法幫助兒童完全恢復視力。

酷柏光學公司表示，他們長期研究來自美國和其他四個國家共144名近視兒童，進而研發MiSight隱形眼鏡系列。

FDA的設備與放射衛生辦公室主任馬維娜·艾德曼表示，MiSight是FDA首次認證能減緩兒童近視的隱形眼鏡，並降低兒童罹患由近視引發的其他眼球疾病的風險。

FDA根據MiSight的研究指出，比起配戴傳統軟式隱形眼鏡的兒童，配戴MiSight隱形眼鏡3年的兒童，近視加深的程度明顯較為趨緩。

酷柏光學公司總裁麥可白(Daniel McBride)說：「MiSight是眼球醫療的重大突破，透過專家的推廣，讓我們在未來幫助更多近視兒童。」