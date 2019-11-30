中國蚌大如足球 「偷渡」新澤西全遭消滅
拇指大小的貽貝(mussels)是北美餐館常見美食。但最近聯邦野生動植物官員和環保組織，在新澤西州杭特登郡(Hunterdon County) 的一個魚塭裡發現像「餐盤」一樣大的貽貝，並認定這些「偷渡」到魚塭裡的超大蚌類，來自中國黑龍江和長江一帶；由於擔心這些侵略性極強的中國蚌類一旦擴散至附近德拉瓦河，將對生態造成嚴重破壞，相關當局已除去魚塭裡的所有貽貝，永絕後患。
這些幾乎和足球一樣大的中國蚌，最早應是在幼年階段搭了亞洲鯉魚的「便車」，運抵法蘭克林鎮休伊產業(Huey Property)上，迅速繁殖。其大小和食量，使牠們比本地物種更具競爭力。這些中國蚌類在包括歐洲在內的世界各地占領水路、改變河川狀態、淘汰當地貝類，對魚類也可能造成危害。
新澤西州自然保護基金會科學經理德維托(Emile DeVito)說：「它們可能成為一場巨大的生態噩夢。」德維托的團隊在2007年從私人手中買下魚塭，將其保留為開放空間。三年後，他們警覺到中國蚌的存在。面對這場北美洲首次發生的病害，美國魚類與野生動物服務局(US Fish＆Wildlife Service)和基金會團隊合作，製定消滅中國蚌計畫。
消滅行動，首先是降低池塘水位、殺死其中的魚，然後再將可殺死軟體動物的銅基除藻類藥劑，施放到泥濘池塘底部。野生動物服務處弗雷迪(Beth Freiday)表示，儘管要等到明年春夏季才會進行DNA檢測驗證，但相信所有貽貝已被殺光。
計畫執行後，官員從泥中拔出已死亡的中國蚌類，認定他們應是來自中國黑龍河和長江，壽命約12到14年。並已在世界各地造成棘手困擾；因為很多快速流動的水路，根本不可降低水位或使用化學藥劑殺死貽貝。
歐洲科學家和研究人員表示，這些中國蚌類在某些地方已形成難解的問題。瑞士研究人員沃夫(Friedrich Wulf) 表示，「許多侵入性生物正侵占歐洲的淡水，我們卻沒有積極因應。」
野生動物服務機構新澤西州野外辦事處主管施拉丁(Eric Schrading)則很欣慰他們能有機會及時採取行動。施拉丁表示：「及早發現並消除中國塘蚌，可能為我們節省了大量資源，防止河流和當地貽貝類遭受損害。」
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