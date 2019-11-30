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中國蚌大如足球 「偷渡」新澤西全遭消滅

2019-11-30 12:57世界日報 記者胡玉立／綜合報導

新澤西州杭特登郡的一個魚塭裡發現像足球一樣大的中國貽貝已被摧毀。美聯社
新澤西州杭特登郡的一個魚塭裡發現像足球一樣大的中國貽貝已被摧毀。美聯社
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拇指大小的貽貝(mussels)是北美餐館常見美食。但最近聯邦野生動植物官員和環保組織，在新澤西州杭特登郡(Hunterdon County) 的一個魚塭裡發現像「餐盤」一樣大的貽貝，並認定這些「偷渡」到魚塭裡的超大蚌類，來自中國黑龍江和長江一帶；由於擔心這些侵略性極強的中國蚌類一旦擴散至附近德拉瓦河，將對生態造成嚴重破壞，相關當局已除去魚塭裡的所有貽貝，永絕後患。

這些幾乎和足球一樣大的中國蚌，最早應是在幼年階段搭了亞洲鯉魚的「便車」，運抵法蘭克林鎮休伊產業(Huey Property)上，迅速繁殖。其大小和食量，使牠們比本地物種更具競爭力。這些中國蚌類在包括歐洲在內的世界各地占領水路、改變河川狀態、淘汰當地貝類，對魚類也可能造成危害。

新澤西州自然保護基金會科學經理德維托(Emile DeVito)說：「它們可能成為一場巨大的生態噩夢。」德維托的團隊在2007年從私人手中買下魚塭，將其保留為開放空間。三年後，他們警覺到中國蚌的存在。面對這場北美洲首次發生的病害，美國魚類與野生動物服務局(US Fish＆Wildlife Service)和基金會團隊合作，製定消滅中國蚌計畫。

消滅行動，首先是降低池塘水位、殺死其中的魚，然後再將可殺死軟體動物的銅基除藻類藥劑，施放到泥濘池塘底部。野生動物服務處弗雷迪(Beth Freiday)表示，儘管要等到明年春夏季才會進行DNA檢測驗證，但相信所有貽貝已被殺光。

計畫執行後，官員從泥中拔出已死亡的中國蚌類，認定他們應是來自中國黑龍河和長江，壽命約12到14年。並已在世界各地造成棘手困擾；因為很多快速流動的水路，根本不可降低水位或使用化學藥劑殺死貽貝。

歐洲科學家和研究人員表示，這些中國蚌類在某些地方已形成難解的問題。瑞士研究人員沃夫(Friedrich Wulf) 表示，「許多侵入性生物正侵占歐洲的淡水，我們卻沒有積極因應。」

野生動物服務機構新澤西州野外辦事處主管施拉丁(Eric Schrading)則很欣慰他們能有機會及時採取行動。施拉丁表示：「及早發現並消除中國塘蚌，可能為我們節省了大量資源，防止河流和當地貽貝類遭受損害。」

淡水偷渡

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